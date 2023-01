A- A+

Barcelona Daniel Alves está disposto a usar pulseira eletrônica para sair da cadeia Outro recurso que será levado pelo novo advogado do jogador para aguardar o caso em liberdade, seria a retirada do passaporte

A defesa do jogador Daniel Alves afirma que vai apresentar à Justiça espanhola um novo recurso pedindo a liberação do brasileiro, com uma série de medidas cautelares que eliminem o risco de fuga, como o uso de uma pulseira eletrônica, que é similar às tornozeleiras usadas por réus no Brasil.

Segundo a rede de TV espanhola "Antena 3", outro recurso que será levado pelo novo advogado do jogador para aguardar o caso em liberdade, seria a retirada do passaporte. As medidas devem ser apresentadas na próxima segunda-feira.

Nesta sexta-feira (27), o advogado visitou Alves na prisão Brians 2 , em Sant Esteve de Sesrovires. Daniel Alves está preso na Espanha desde o último dia 20, acusado de agressão sexual contra uma mulher, que denunciou o atleta.

O caso ocorreu em dezembro do ano passado, em uma boate na cidade de Barcelona, e foi revelado após o depoimento da vítima. Ao dar sua versão, o jogador foi pego em contradições, mudando as versões apresentadas à polícia, o que o levou à prisão preventiva.

O ex-atleta do Pumas, clube do México que reincidiu o contrato com o lateral-direito após a polêmica, nega as acusações.

