CASO DANIEL ALVES Daniel Alves: Ex-mulher diz que colocaria "o corpo inteiro no fogo" pelo jogador Mãe dos dois filhos do atleta, Dinorah Santana afirmou que o lateral foi condenado pela opinião pública sem ter sido julgado

Dinorah Santana, ex-mulher de Daniel Alves, deu sua primeira entrevista nesta quinta-feira (9) para comentar sobre a prisão do atleta, que está preso em Barcelona desde 20 de janeiro por suspeita de estupro.



A mãe dos dois filhos do jogador defendeu o ex-companheiro, disse que ele seria incapaz de fazer algo parecido com o que foi acusado e que colocaria não apenas a mão, mas o corpo inteiro no fogo pelo brasileiro.

Na conversa que teve com o jornal espanhol "Sport", Dinorah também disse que a família tem vivido um pesadelo e que seus filhos - Daniel, de 16 anos, e Victoria, de 15 - têm chorado muito com a situação. "Eles são bastante afetados". O atleta cumpre prisão preventiva após acusação de ter violentado uma jovem de 23 anos dentro do banheiro da boate Sutton, em Barcelona.

"Ninguém que conhece o Dani, que o ama, que faz parte da vida dele, pode ficar bem com a situação que está acontecendo. Não acreditamos no que está acontecendo. É incrível. Nem no pior pesadelo poderíamos imaginar algo assim. Nós não estamos bem. Nem eu, nem as crianças. Está ficando muito complicado a cada dia que passa", afirmou.

A família de Daniel Alves tomou conhecimento das acusações ainda em 31 de dezembro do ano passado, um dia após o jogador ter ido para a boate Sutton e encontrado a mulher que o acusa de estupro. Nesta data, Dinorah recebeu o telefonema de um jornalista para tratar do assunto.



"Liguei para a Dani, mas ele não atendeu porque estava tirando uma soneca. Achei que tinha havido uma briga. Pessoas próximas me ligaram e falaram para eu ficar tranquila, que o Dani estava bem, que não tinha problema, que não tinha acontecido nada, que estava tudo normal. Acho que fui a primeira a descobrir que algo aconteceu", disse.

Três semanas após a prisão, e com informações sobre depoimentos e decisões judiciais já tornados públicos, Dinorah é cautelosa ao falar do ex-companheiro. Para ela, Daniel Alves vem sendo condenado precipitadamente pela opinião pública.

Estão condenando Dani anteriormente, sem terem sido julgados. Dani seria incapaz de desonrar uma mulher. Fui casada por 10 anos e o conheço há 22. Todo mundo que está perto do Dani, desde aquele que limpa a casa dele no Brasil, Barcelona... Todo mundo sabe quem ele é e que ele não seria capaz de coisas como ele é. A situação me dá muito.

Questionada se colocaria a mão no fogo por Daniel Alves, Dinorah foi assertiva: "Não. Todo o corpo eu colocaria por ele", respondeu. E acrescentou que seus filhos estão "bastante afetados", que foram assediados no Instagram e tiveram que fechar suas contas, pois é uma "situação que fere". "Dói imaginar o que seu pai vai passar, [uma sensação de] impotência".



Viagem à Espanha

Dinorah revelou na entrevista ao Sport que pretende ir à Barcelona. Ela vive no Brasil com os filhos. A viagem está sendo planejada para coincidir com a data da próxima audiência do processo judicial que Daniel Alves está respondendo. "Iremos vê-lo se ele sair. Ao mesmo tempo, visitaremos escolas porque nos mudaremos para Barcelona", afirmou. "Agora com toda essa questão, sabendo que ele não poderá sair da Espanha em dois anos, estamos decidindo estar lá".

Mas ainda não é certo de que ela e seus filhos conseguirão ver Daniel Alves em Barcelona. De acordo com Dinorah, o atleta "não está receptivo ou disposto a ver as pessoas na prisão". "Você tem que respeitar o espaço dele caso ele não se sinta bem em ser visto pelas crianças ou por mim dentro da prisão".

Apesar da resistência de Daniel Alves em receber visitas, seus advogados asseguram que ele está bem. "Está forte, dentro do possível", segundo Dinorah.

"Não penso nela"

Questionada sobre a vítima, a ex-companheira de Daniel Alves deu uma curta resposta: "Eu não penso nela. Não queremos comentar. Tudo o que sabemos é que ele não é assim. Também não tivemos acesso à acusação. O que é dito na imprensa não se sabe se é verdade".

Dinorah também foi interrogada sobre o vídeo das câmeras de segurança da boate Sutton, que vem sendo analisado por acusação e defesa para ajudar no esclarecimento dos fatos que se passaram na área VIP da casa noturna. "É segredo sumário. Dani disse a ela para me manter informado para que seus filhos fossem informados".

Daniel Alves relatou uma terceira versão do que aconteceu na casa noturna. Inicialmente, o jogador havia afirmado que a jovem que denunciou o caso havia feito sexo oral nele, mas agora o atleta admitiu que houve penetração vaginal.

Na semana passada, a defesa de Alves entrou com um pedido para que o jogador respondesse em liberdade o inquérito e criticou a prisão determinada pela juíza do caso. Em resposta, a magistrada afirmou que havia "indícios suficientes" de que aconteceu um estupro, e não acolheu o pedido, afirmando que havia o risco de o atleta fugir do país.

Os exames feito na jovem no mesmo dia da denúncia já havia comprovado a penetração vaginal, além de encontrar marcas de mordidas, arranhões e hematomas no corpo da mulher. A defesa de Daniel Alves segue afirmando que a relação dos dois foi consensual.

Contratos rompidos

Dinorah afirmou que, neste momento, a carreira de Daniel Alves fica em segundo plano. A ex-mulher do jogador informou que parceiros comerciais "rescindiram contratos esportivos ou de publicidade", mas a família não está preocupada.

"São coisas que somam para destruir sua vida, mas tudo vai se encaixar. O importante é você estar bem, se sentir amparado. Sua família está ao seu lado porque sabemos quem ele é", disse.

Na entrevista, Dinorah também esclareceu sobre sua relação atual com Daniel Alves. Ela explicou que a separação aconteceu em um momento no qual o casamento não estava bem, mas que os dois continuaram amigos. "Houve uma época em que fui sua agente. Quatro anos depois, Dani me apresentou a Fran Sergio, que hoje é meu marido. Ele queria que eu fosse seu agente. E agora o agente é meu atual marido", finalizou.

