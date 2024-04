Daniel Alves fala pela 1ª vez após deixar prisão: 'Partida que tenho de jogar é nos tribunais'

Daniel Alves se pronunciou pela primeira vez após deixar a prisão. O brasileiro concedeu entrevista ao jornal El Periódico, da Espanha, disse estar "calmo" e "bem", falou sobre o tempo que passou preso e como tem sido a rotina fora da penitenciária.

Daniel Alves foi preso em 20 de janeiro de 2023 e condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro a uma mulher em uma boate de Barcelona, na Espanha. A defesa do jogador recorreu da sentença e, após o pagamento da fiança, conseguiu a liberdade provisória até que sejam analisados todos os recursos.

Na entrevista, o brasileiro não quis comentar sobre o caso "por ainda estar judicializado" e declarou não saber quanto tempo vai levar até a Justiça da Espanha anunciar o novo julgamento.

A justiça espanhola concedeu liberdade provisória ao jogador após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões). Daniel Alves saiu da prisão no dia 25 de março e vai aguardar julgamento em segunda instância em liberdade. "A partida que tenho de jogar está nos tribunais", afirmou ele ao jornal.

Além de não poder se aproximar da vítima nem sair do país, o atleta deve se apresentar às autoridades da Espanha semanalmente "É o que me resta. Ir ao tribunal toda sexta-feira e pronto. Também não tenho muito mais o que fazer."

Em relação aos 14 meses que passou na prisão, Alves destacou que sobrevive "onde quer que vá". "Eu me adapto a tudo, porque, para mim, não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar."