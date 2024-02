A- A+

CASO DANIEL ALVES Daniel Alves: imprensa internacional repercute condenação por estupro Ex-jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão após ser acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão após ser acusado de estuprar uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate espanhola, em dezembro de 2022. O tribunal ainda definiu uma indenização de € 150 mil (cerca de R$ 800 mil). Da pena, deverão ser descontados os 13 meses que o brasileiro já passou preso, enquanto aguardava o julgamento.

O tribunal considerou que relação não foi consentida e que, para além do depoimento da vítima, foram apresentados elementos de provas que atestaram a violação sexual. Alves também deverá cumprir outros cinco anos de liberdade vigiada e se manter afastado e sem se comunicar com a vítima até essa última data, ou seja, por nove anos e meio.

Os principais sites e jornais do mundo noticiaram com destaque o veredito do Tribunal de Justiça da Espanha, dado na manhã desta quinta-feira, em Barcelona. Veja a repercussão internacional:

O jornal francês "Le Parisien", por exemplo, publicou uma matéria com o título "Julgamento de Dani Alves: o ex-jogador brasileiro condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro". O texto classifica como punição "pesada".

Caso Daniel Alves: jornal francês "Le Parisien" (Foto: Reprodução)

Já o "L'Equipé", também da França, trouxe em destaque a condenação do ex-jogador e deu detalhes sobre o julgamento, incluindo também como o jogador se sentia.

“Os juízes consideraram que a vítima não consentiu e que existem provas, além do depoimento do denunciante, que permitem considerar provada a violação ”, esclareceram esta quinta-feira os juízes. O antigo lateral terá ainda de pagar 150 mil euros à vítima, que “já não dorme, toma medicação e agora quase não sai de casa” , segundo declarações do primo durante o julgamento.





Caso Daniel Alves: repercussão intenacional (Foto: Reprodução)

Daniel Alves é condenado por estupro (Foto: Reprodução)

Daniel Alves: condenação repercute na imprensa internacional (Foto: Reprodução)

"Tribunal de Barcelona considera ex-jogador brasileiro culpado de agredir sexualmente uma jovem em uma boate em 2022", diz trecho em destaque no The Guardian.

Daniel Alves: repercussão internacional sobre condenação (Foto: Reprodução) Daniel Alves: repercussão internacional sobre condenação (Foto: Reprodução)

