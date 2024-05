A- A+

SPORT Daniel Alves intermedia negociações entre clubes e lateral Pedro Lima, do Sport Em liberdade provisória, o ex-lateral está "fazendo a ponte" entre o jovem promissor do Leão e os possíveis clubes compradores

O jogador Daniel Alves, que está em liberdade provisória após ser condenado por estupro em fevereiro deste ano, voltou a atuar no meio esportivo. De acordo com portal UOL, o jogador está intermediando as negociações entre o lateral Pedro Lima, do Sport, e os clubes que possuem interesse no jovem promissor.

Segundo a apuração do UOL, Daniel também tem participado de reuniões presenciais com os empresários do atleta e os possíveis clubes compradores nos últimos dois meses. Porém, os agentes de Pedro negam que o ex-lateral tenha qualquer envolvimento nas negociações.

Entre os times interessados no jogador de 17 anos, estão Barcelona, Juventus, PSG e Chelsea. A multa rescisória do jogador é de R$ 65 milhões para clubes do exterior e R$ 50 milhões para clubes brasileiros. O atleta do Leão tem contrato com a equipe pernambucana até o ano de 2027.

Chelsea na frente

Na última segunda-feira (27), o Sport confirmou pela primeira vez ter recebido propostas pelo lateral Pedro Lima. Com o presidente Yuri Romão em Londres, a expectativa é que as negociações com o Chelsea avancem e que o atleta seja transferido já no meio deste ano.

Segundo informações da imprensa inglesa, o Chelsea pretende oferecer oito milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões na cotação atual) para integrar o lateral ao seu elenco. Caso a negociação seja concretizada, Pedro se tornará a maior venda do futebol nordestino.

Pedro Lima pelo Sport

Titular absoluto na defesa do Leão, Pedro Lima atuou em 24 jogos nesta temporada, marcando dois gols. Pelo profissional, o prata da casa foi Campeão Pernambucano em 2024.

Além do Sport, o atleta também atua pela Seleção Brasileira. Em 2023, o jogador foi convocado para o Mundial sub-17. No último dia 17, Pedro foi relacionado para período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20.

Veja também

Futebol Lei Vini Jr é aprovada e preconceito terá penas mais rígidas nos estádios de Pernambuco