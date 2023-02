A- A+

Preso desde 20 de janeiro em Barcelona acusado de estuprar uma mulher em uma boate no final de 2022, Daniel Alves relatou uma nova versão do que aconteceu na noite. Inicialmente, o jogador havia afirmado que a jovem que denunciou o caso havia feito sexo oral nele, mas agora o atleta admitiu que houve penetração vaginal. É a terceira versão que o lateral conta sobre os fatos que aconteceram em 30 de dezembro. As informações são do site espanhol El Tiempo.

Na semana passada, a defesa de Alves entrou com um pedido para que o jogador respondesse em liberdade o inquérito e criticou a prisão determinada pela juíza do caso. Em resposta, a magistrada afirmou que havia "indícios suficientes" de que aconteceu um estupro, e não acolheu o pedido, afirmando que havia o risco de o atleta fugir do país.

Os exames feito na jovem no mesmo dia da denúncia já havia comprovado a penetração vaginal, além de encontrar marcas de mordidas, arranhões e hematomas no corpo da mulher. A defesa de Daniel Alves segue afirmando que a relação dos dois foi consensual.

