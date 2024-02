Daniel Alves mudou depoimento cinco vezes: de não conhecer a vítima à relação sexual consensual

A- A+

Acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em dezembro de 2022, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves será julgado a partir desta segunda-feira na Audiência de Barcelona, na Espanha.



A agressão sexual aconteceu na Sutton, uma boate de luxo que fica em Barcelona, e filmagens das câmeras de segurança comprovam que o jogador ficou 15 minutos dentro de um banheiro com a vítima.



Desde o primeiro pronunciamento em um programa de televisão espanhol até os dois depoimentos prestados à Justiça Espanhola, o atleta se contradisse cinco vezes.

O atleta está preso desde o dia 20 janeiro do ano passado, quando foi decretada sua prisão preventiva. Ser pego em contradições ao mudar as versões apresentadas à polícia, o levou à detenção. De acordo com o "El Periodico", jornal de Barcelona, Daniel Alves mudou seu depoimento ao Tribunal de Justiça, o que não foi bem visto pelo júri do caso.

Conheça as versões do jogador:

O atleta não conhecia a vítima

A primeira defesa do atleta foi em um programa de televisão da Espanha no dia 5 de janeiro de 2023, quando Daniel Alves confirmou estar na boate e negou conhecer a vítima. Ele alegou o mesmo para a polícia.

Daniel Alves admite conversa

Após a divulgação das imagens que mostram a vítima e o acusado juntos, o brasileiro mudou sua versão e disse que a vítima entrou dentro do banheiro em que ele estava e que nada teria acontecido. No entanto, evidências biológicas desmentem o primeiro depoimento prestado à polícia por Daniel Alves no dia 20 de janeiro de 2023. A jovem foi examinada no Hospital Clínic, um centro de referência para onde as vítimas de agressões sexuais em Barcelona são encaminhadas, e o médico legista obteve restos de líquido seminal que foram comparados com uma amostra de DNA que o brasileiro aceitou entregar para os investigadores. Depois, ele disse que a jovem tinha praticado sexo oral nele.



O jogador ainda teria tentado se colocar como vítima. De acordo com o diário catalão ARA, Daniel Alves afirmou que a jovem que o acusa praticou sexo oral nele sem o seu consentimento do jogador. Ele, porém, diz que não se opôs.

Ela foi diretamente até mim. Eu não toquei nessa garota teria afirmado o ex-lateral-direito.

Outra versão: de sexo oral à penetração

No dia 17 de abril do ano passado, o brasileiro contou uma outra versão. Ele afirmou que houve penetração vaginal já que a polícia havia encontrado vestígios de sêmen na análise de DNA. Daniel Alves também garantiu que a relação havia sido consensual.

Em um comunicado, o advogado do jogador disse que a jovem pode ter se sentido "ofendida ou irritada quando ele pediu que eles saíssem do banheiro separadamente".

Nova declaração do jogador

Os advogados argumentaram que o jogador teria mentido inicialmente para que sua esposa, a modelo Joana Sanz, não descobrisse sobre a traição. "Ele queria proteger sua família. Tinha medo de revelar em público que havia sido infiel à esposa", explicou o advogado Cristobal Martell.

Prejudicado pelo consumo de álcool

No dia 17 de janeiro deste ano foi divulgada a última versão de Daniel Alves sobre o ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022. Conforme publicado pelo jornal El Periodico, o jogador disse que não estava em plena capacidade das suas faculdades. "Ele ficou gravemente prejudicado pelo consumo de álcool e isso afetou suas habilidades", argumentou o advogado do jogador.

Outra notícia divulgada pela TV espanhola Telecinco diz que Daniel Alves teria dito para sua esposa, a modelo Joana Sanz, em conversa por telefone, que não lembrava do que ocorreu na boate por ter bebido demais.

Mudança de advogado

Daniel Alves também mudou de defesa durante o processo. Inicialmente, o encarregado era o advogado Cristobal Martell. Mas, em outubro do ano passado, quem assumiu o caso foi Ines Guardiola, professora de Direito Penal da Universidade de Barcelona e secretária-tesoureira da Comissão de Direito Penitenciário e da Comissão de Drogas da Ordem dos Advogados de Barcelona.

Veja também

BASQUETE É possível alcançar os 100 pontos na NBA? Craques se aproximam de recorde de Wilt