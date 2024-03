Daniel Alves não paga fiança, e ficará detido durante o final de semana

A- A+

Daniel Alves ficará mais alguns dias na prisão. Apesar da Justiça da Espanha ter aceitado seu pedido de liberdade provisória na última quarta-feira (20), o brasileiro continua detido no Centro Penitenciário Brians 2 porque o prazo para depósito da fiança foi extrapolado mais uma vez e agora ele só poderá ser libertado na segunda-feira (25).

Daniel Alves tinha até às 14h da Espanha (10h de Brasília) para depositar a fiança estipulada pela Justiça espanhola em 1 milhão de euros (o equivalente a R$ 5,4 milhões, na cotação atual). Como isso não aconteceu, o ex-lateral passará o final de semana detido. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal El Periódico, da Espanha.

Desta forma, a previsão é que Daniel Alves consiga o dinheiro para deixar o Centro Penitenciário Brians 2, onde está preso há 14 meses, na segunda-feira. Sua advogada, Inés Guardiola, inclusive, já recolheu os passaportes do ex-jogador para entregá-los à Justiça com o objetivo de evitar uma possível fuga para o Brasil.

Daniel Alves já poderia ter deixado a prisão nos últimos dois dias, mas o prazo para depósito da fiança foi extrapolado nas duas oportunidades. Segundo o jornal La Vanguardia, o brasileiro teria recorrido ao ao pai de Neymar, atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para pagar esse montante, contudo o boato foi desmentido pelo próprio empresário.

— Como é de conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Daniel Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. AGORA PONTO FINAL — disse o pai de Neymar.

Vale lembrar que durante o julgamento do ex-lateral, o pai do camisa 10 da seleção brasileira cedeu 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil, na cotação atual) para pagar uma multa que tinha como objetivo reduzir a pena de Daniel para quatro anos e meio.

Daniel Alves foi detido pela polícia espanhola, em Barcelona, no dia 20 de janeiro de 2023 depois de ir depor por suspeita de ter agredido sexualmente uma mulher na discoteca Sutton. O brasileiro, que estava no México e retornou à capital da Catalunha, foi à delegacia para testemunhar espontaneamente e foi detido em uma viatura logo na sequência.

