Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Indenização

Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

"O CAS decidiu a favor do Clube, revogando a decisão de 15 de maio de 2024, proferida pela Câmara de Resolução de Disputas da Fifa", divulgou o Pumas em seu site oficial

Reportar Erro
Daniel Alves iniciou a sua passagem pelo time do México em 2022 mas teve seu contrato rescindidoDaniel Alves iniciou a sua passagem pelo time do México em 2022 mas teve seu contrato rescindido - Foto: Reprodução/@danialves

O Pumas, do México, anunciou nesta quinta-feira, que o Comitê Arbitral do Esporte (CAS), deu ganho de causa ao clube mexicano no processo contra Daniel Alves. Assim, o ex-lateral-direito da seleção brasileira terá que pagar uma indenização a sua ex-equipe devido à rescisão contratual entre as partes.

Leia também

• Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter de Miami

• Fortaleza anuncia Fred Guedes, ídolo do Fluminense, como técnico do sub-18

"O Club Universidad Nacional, A.C. (nome oficial do Pumas), informa que, em 1º de setembro de 2025, foi notificado da sentença arbitral proferida pelo (CAS) no contexto da disputa contratual entre o Clube e o jogador Daniel Alves da Silva", diz texto da nota oficial emitida pela agremiação.

O valor a ser recebido não foi divulgado pela equipe mexicana. Entretanto, ao entrar com a ação em março deste ano, foi pedido o valor de US$ 5 milhões (algo em torno de R$ 26,5 milhões).

Daniel Alves iniciou a sua passagem pelo time do México em 2022. Em janeiro do ano seguinte, ele teve o contrato rescindido por justa causa pela diretoria do Pumas após ser preso na Espanha sob acusação de agressão sexual.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Daniel (@danialves)

Em meio ao escândalo que interrompeu sua trajetória na equipe, o ex-lateral-direito entrou com uma ação na Fifa cobrando uma indenização e teve ganho de causa. No entanto, o caso teve uma reviravolta com o Puma recorrendo ao CAS e vencendo o recurso em última instância.

"O CAS decidiu a favor do Clube, revogando a decisão de 15 de maio de 2024, proferida pela Câmara de Resolução de Disputas da Fifa, e proferindo uma nova decisão na qual, além de confirmar a validade da rescisão por justa causa do Clube, condenou o Sr. Alves ao pagamento de uma quantia superior à estabelecida pela Fifa, a título de indenização pelos danos causados à instituição", divulgou o Pumas em seu site oficial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter