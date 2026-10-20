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Argentina Daniel Alves prega em culto na Argentina e diz: "É melhor a minha dupla com Cristo do que com Messi" Longe dos campos desde 2023, ex-lateral agora se dedica à religião

Longe dos gramados desde 2023, quando deixou o Pumas, do México, Daniel Alves agora se dedica a pregações religiosas.

Em um evento recente na Argentina, no "Ministerio de Adoración aeEyV", o ex-lateral refletiu sobre fé, futebol e os valores da vida. Em uma de suas falas, comparou a parceria com Lionel Messi à que afirma ter com Jesus Cristo.

O ex-jogador, que passou cerca de 15 meses preso sob acusação de estupro de uma jovem em uma discoteca em Barcelona,foi direto ao afirmar que sua melhor parceria é com Jesus.

— O futebol não salva ninguém; minha dupla com Cristo é muito melhor do que a que tive com Messi — declarou.

Em 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a sentença que havia condenado Alves a quatro anos e seis meses de prisão.

Na época, ele estava em liberdade provisória após pagar fiança de 1 milhão de euros. Com a decisão, a condenação foi anulada.

Durante o encontro no país vizinho, o brasileiro aconselhou as novas gerações a não se deixarem deslumbrar pelo dinheiro, pela fama ou pelo sucesso profissional.

Ele incentivou os jovens a priorizar o crescimento espiritual e a paz interior, argumentando que os troféus e o reconhecimento esportivo são passageiros diante da salvação e dos valores da fé.

Sobre a referência a Messi, Alves esclareceu que não pretendia menosprezar o argentino nem as conquistas que compartilharam nos gramados, mas destacar a importância que atribui à dimensão espiritual.

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