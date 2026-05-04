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EX-JOGADOR Daniel Alves prega para mais de 35 mil em estádio na Espanha e mente sobre tempo de prisão Ex-jogador foi ovacionado e disse que 'Cristo o fez livre' depois de passar 14 meses preso por estupro

Daniel Alves foi uma das atrações do evento religioso "The Change Madrid 2026" no útlimo sábado (02). O encontro, realizado no Estádio Metropolitano de Madrid — casa do Atlético de Madrid —, reuniu mais de 35 mil pessoas segundo o jornal L'equipe, da França. Durante o evento, o ex-jogador brasileiro condenado por estupro mentiu sobre o tempo em que ficou preso, disse que "Cristo o fez livre" e foi ovacionado pelo público do local.

Em vídeos publicados por veículos espanhóis, Daniel Alves diz ter passado 40 anos preso. Na verdade, ele ficou 14 meses em prisão preventiva, apesar de ter sido condenado a mais de 4 anos de cadeia pela justiça espanhola.

— Vocês sabem que estive preso. 40 anos preso para ser preciso. Mas, na prisão, Cristo me fez livre — disse o ex-jogador.

Miles de cristianos evangélicos se reúnen en el Metropolitano de Madrid: "España, tu tiempo ha llegado"



️ Dani Alves fue uno de los invitados destacados de 'The Change', que reunió a más de 35.000 personas: "En la cárcel Cristo me hizo libre” pic.twitter.com/s9ZZgjqPJy — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 3, 2026

Em outro vídeo, a partir dos 14 segundos, é possível ver que Daniel Alves também participou de uma espécie de cerimônia de "benção".

Nem o site oficial nem as redes sociais oficiais do "The Change Madrid" mencionaram a participação de Daniel Alves no evento.

Relembre o caso

Em janeiro de 2023, Daniel Alves foi acusado de estuprar uma jovem em Barcelona e foi detido de forma preventiva. Em fevereiro de 2024 veio a condenação: quatro anos e meio de prisão. Mas, no mês seguinte à divulgação da sentença, o ex-jogador pagou uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões) e foi liberado.





Um ano depois, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação e absolveu o brasileiro por falta de provas.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador tornou-se investidor no clube português São João de Ver e a Sociedade Anônima Desportiva classificou o aporte como "um momento que ficará marcado na história do clube".

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