A- A+

Polêmica Daniel Alves reaparece na lista de lendas do Barcelona após ter sido retirado Brasileiro tinha sumido do grupo depois de ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro

Após ter sido retirado da lista de lendas do Barcelona, o nome de Daniel Alves voltou a aparecer no site oficial do clube espanhol. O brasileiro tinha sumido do grupo depois de ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, em sentença divulgada na semana passada, mas seu nome reapareceu poucas horas depois.

Na página dedicada a lendas do time catalão, o brasileiro aparece ao lado do espanhol Gerard Piqué e do argentino Lionel Messi. Os últimos a entrarem na lista foram Jordi Alba, Sergio Busquets e o próprio zagueiro espanhol.

O jornal espanhol Mundo Deportivo classificou a situação como o "enigmático desaparecimento e posterior aparição de Dani Alves como jogador histórico do Barça".

Daniel Alves fez 434 partidas pelo Barcelona, fez 22 gols e deu 81 assistências. Desde que deixou a equipe pela segunda vez, em 2022, ele aparecia na página do site oficial do time dedicada a exaltar nomes históricos que vestiram a camisa azul e grená. Ontem, o ex-lateral havia sido retirado, mas seu nome voltou a aparecer horas depois.

A lista de lendas do Barcelona conta com 103 jogadores — incluíndo o brasileiro Daniel Alves. Ela possui atletas que se destacaram pelo clube desde sua fundação, em 1899. Alguns brasileiros que brilharam na equipe estão no grupo como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo e Romário, por exemplo.

Veja também

PRAIA DO PINA Recife vai sediar, em março, etapas dos circuitos Mundial e Nacional de Vôlei de Praia; confira datas