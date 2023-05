A- A+

jogador Daniel Alves recebe visita de Joana Sanz na cadeia no dia de seu aniversário Brasileiro preso há mais de 100 dias comemorou os 40 anos de idade na prisão Brians II

A modelo Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, que anunciou a separação em meados de março, visitou o jogador na prisão Brians II, em Barcelona, no último sábado, dia em que o brasileiro comemorou 40 anos de idade. O reencontro aconteceu após Joana escrever em seu Instagram um texto parabenizando o lateral.

Segundo o jornal espanhol El Periódico, Joana estava mais sorridente do que nas visitas anteriores a Daniel Alves. A modelo, inclusive, deixou claro que não tem uma relação ruim com a família do brasileiro. Joana estava acompanhada de Bruno, amigo íntimo do brasileiro.

Antes de receber a visita de Joana Sanz, Daniel Alves já havia se encontrado com sua ex-esposa Dinora Santana e seus dois filhos. A família do jogador foi à prisão Brians 2 para comemorar o aniversário o aniversário do jogador e tentar arrancar um sorriso num momento particularmente difícil.

Daniel Alves é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em uma festa, realizada em uma boate espanhola, no dia 30 de dezembro de 2022. A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro.

O julgamento de Daniel Alves ainda não tem data marcada. No último mês, a defesa do brasileiro trabalhou para conseguir a liberdade condicional do atleta, mas o pedido foi negado mais uma vez pelo Ministério Público da Espanha, pois a promotoria entende haver risco de fuga.

Também no último mês, Daniel Alves prestou mais um depoimento, o quinto diferente, no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. O lateral reforçou a versão de que é inocente e alegou que teve relações sexuais consensuais com a suposta vítima.

