Daniel Alves vai a julgamento por caso de estupro em Barcelona

O ex-jogador Daniel Alves será julgado pelo caso de estupro de uma jovem em uma casa de festas de Barcelona, acusação pela qual está preso desde janeiro, informou a Justiça espanhola nesta segunda-feira (31).

Ainda não há data para este julgamento "por acusações pelas quais o processo sempre esteve aberto, é um crime de agressão sexual", disseram à AFP fontes do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.



