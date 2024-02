Daniel Alves vai receber R$ 6,4 milhões da Espanha e vai usar valor para pedir liberdade provisória

A- A+

A defesa de Daniel Alves quer usar o valor de 1,2 milhão de euros (equivalente a R$ 6,4 milhões, na cotação atual) para usar como garantir e pedir a liberdade provisória do ex-jogador. A Fazenda da Espanha terá que devolver essa quantia ao atleta, conforme decidiu a Justiça do país, no mesmo dia em que foi condenado a 4 anos e seis meses de prisão por ter estuprado uma jovem em uma boate de Barcelona. A informação é do jornal "La Vanguardia" da Espanha.

A decisão da devolução do valor foi proferida pela 4ª sessão da Câmara Contencioso-Administrativa do Tribunal Nacional, que funciona como instância superior. Daniel Alves brigava com o Fisco espanhol por entender que não deveria declarar os pagamentos pela intermediação do agente Joaquín Macanás por sua renovação com o Barcelona pelo período de 2013 e 2014.

A princípio, o entendimento da Justiça era de que Alves deveria declarar os valores pagos pelo serviço, o que ele fez e gerou impostos. Mas ele alegou que os valores foram cobrados sem o seu conhecimento. No processo, sua defesa também contou que o agente agiu em favor do clube e não do jogador. No grau de recurso, prevaleceu a versão do jogador.

Segundo o jornal "La Vanguardia", a advogada que defende Daniel Alves no processo criminal, Inés Guardiola, usará esse valor como garantia de que ele não fugirá para pedir a sua liberdade provisória. A advogada e sua equipe entendem que a pena dada a ele faz com que desapareça o alto risco de fuga. E reforçam que ele não tem antecedentes, tem endereço fixo no país e que já entregou o seu passaporte.

Porém, para que essa estratégia possa ter sucesso, é preciso que o fisco devolva o valor ao jogador. Por isso, a sua defesa corre para que o depósito seja feito o quanto antes.

As contas bancárias de Daniel Alves estão bloqueadas. Há uma disputa judicial no Brasil entre ele e a ex-mulher por causa dos filhos do casal. Por conta disso, ele não conseguiu pagar a quantia de 150 mil euros exigida a título de "responsabilidade civil" para ser entregue a vítima do estupro. Esse valor foi doado pelo pai de Neymar.

