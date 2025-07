A- A+

Elenco Daniel elogia elenco, mas cita necessidades de reforços no Sport Treinador destacou que Leão precisa de atletas que "entendam o momento do clube" na temporada

Mesmo com a eliminação nos pênaltis para o Ceará, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o técnico do Sport, Daniel Paulista, considerou a resposta do grupo no primeiro jogo sob seu comando como “extremamente positiva”. Ainda assim, destacou que o Leão precisa ir ao mercado para reforçar o elenco para a reta final da temporada, buscando reagir na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.



“As mudanças no elenco são naturais. Principalmente em uma equipe que infelizmente não teve rendimento e resultados até aqui. Elas se faziam necessárias. Fizemos as alterações dentro de um tempo de observação do próprio elenco. Tivemos quase duas semanas de trabalho e entendemos que elas precisavam ser feitas. O clube continua no mercado para ter uma reposição, em termos de características e ter mais opções à disposição. Mas houve uma resposta extremamente positiva. Temos que enaltecer o que vimos de bom e continuar trabalhando para melhorar", iniciou.

"Nós continuamos procurando atletas para todos os setores do campo. Isso se faz necessário para o fortalecimento do nosso elenco. Há dois jogadores que podem ser concretizados e estão numa situação avançada. Outros atletas estão sendo procurados, também no setor defensivo, mais jogadores para o meio-campo”, completou.

Os atletas citados por Daniel Paulista são o meia-atacante Matheusinho e o atacante Ignacio Ramírez. Além dos dois, o Sport ainda não oficializou o lateral-esquerdo Kevyson. Os únicos reforços já confirmados foram os do goleiro Gabriel Vasconcelos e do volante Pedro Augusto.

Pedro Augusto, novo volante do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Perfil

Daniel também elencou o perfil que espera dos próximos contratados do Sport. “Precisamos de jogadores que queiram vir ao clube, que entendam o momento que está passando e enxerguem como uma grande equipe. Segundo, que atendam as características que precisamos. Jogadores mais ágeis, de mais mobilidade e mais agressivos independente do setor que atuem. E terceiro, que caibam dentro das possibilidades do clube. São várias linhas que precisam estar coincidindo para que a gente faça boas contratações”, pontuou.

O Sport volta a campo na segunda (14), contra o Juventude, em Caxias do Sul, às 20h, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos estão na lanterna da competição, com três pontos. Os gaúchos estão logo acima, em 19º, com oito.

“Esperamos que contra o Juventude a equipe possa se apresentar ainda melhor, com mais consistência e mobilidade para, nos momentos mais difíceis, superar os grandes adversários que teremos pela frente”, frisou.

