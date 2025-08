A- A+

Sport Daniel Paulista lamenta chances perdidas, mas valoriza luta do time "As grandes oportunidades dentro da partida foram do Sport", afirmou o treinador

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Bahia empataram neste sábado (02) por 0x0 na Ilha do Retiro.

Mesmo com o resultado negativo, o treinador rubro-negro valorizou a entrega de sua equipe dentro de campo.

"O Sport novamente se mostrou equilibrado e organizado dentro de uma estratégia de jogo de transição rápida. Pegando o contexto geral do que foi o jogo, as melhores oportunidades ainda foram nossas, apesar do Bahia ter tido mais posse de bola, mas as grandes oportunidades dentro da partida foram do Sport". afirmou Daniel.

Daniel também reconheceu a qualidade do adversário e as dificuldades encontradas.

"Acho que hoje nós não tivemos a superioridade que tivemos contra o Santos, mas já era esperado pela capacidade e a qualidade do adversário. O Bahia não está na quarta colocação à toa. Para mim é um dos melhores elencos e uma das melhores equipes da competição".

Questionado sobre o futuro, Daniel Paulista afirmou que o time seguirá lutando.

"O que vai acontecer no futuro, eu não sei, ninguém sabe, ninguém tem essa capacidade de saber. Agora o Sport está competindo, o Sport está lutando, ele está disputando as partidas. Na minha visão, desde que nós assumimos, todos os jogos nós jogamos de igual para igual", concluiu o treinador.

A próxima partida do Leão, será domingo (10), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio.

Veja também