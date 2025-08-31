A- A+

Futebol Daniel lamenta erros individuais em derrota do Sport para o Vasco Leão perdeu por 3x2 e vê distância aumentar para deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro

O técnico Daniel Paulista voltou a lamentar os erros individuais do Sport que culminaram em mais um tropeço na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Vasco, na Ilha do Retiro, o Leão foi derrotado por 3x2, permanecendo com 10 pontos, na lanterna.





“O jogo teve uma leitura muito parecida com o que já aconteceu aqui em outras partidas. Na minha visão, o Sport fez um bom jogo, mas os erros individuais têm feito com que a equipe pague caro no resultado final. Não é fácil trabalhar no nosso momento e isso também impacta. Claro que não vamos responsabilizar somente um atleta pelo erro porque não foi somente hoje, em outras partidas também pesou”, afirmou.

Dois erros que custaram caro ao Sport foram no segundo e terceiro gols, com a falha de João Silva na saída de bola e o pênalti de Aderlan, respectivamente. Na análise geral do jogo, Daniel observou que o Leão poderia ter saído ao menos com um empate na reta final, mas pecou nos momentos de concluir os lances.

“Começamos o jogo sem encaixar a marcação, com o Vasco superior. Após o gol, nosso time passou a ter superioridade, melhores oportunidades e o pênalti, mas no final do primeiro tempo levou o segundo gol, sendo uma ducha de água fria. Aí voltamos ao segundo tempo e tomamos o terceiro gol. As coisas ficaram complicadas, mas, após as substituições, a equipe ganhou vida, cresceu, teve oportunidades, fez o gol e por muito pouco não encontrou o gol de empate”, lamentou.

O próximo jogo do Sport será apenas dia 14 de setembro, contra o RB Bragantino, no Cícero de Souza Marques. “Temos de continuar lutando. Nunca dissemos que seria fácil. Temos de continuar trabalhando em busca das vitórias”, apontou.

