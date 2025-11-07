A- A+

Porsche Cup Daniel Neumann conquista melhor marca da Porsche Cup Challenge no treino livre em Interlagos Piloto pernambucano lidera a sessão de abertura do GP São Paulo de 2025 sob garoa e pista variável; categoria volta à pista nesta sexta-feira para os classificatórios

O primeiro dia de atividades da Porsche Cup C6 Bank Challenge no GP São Paulo de 2025, em Interlagos, começou com pista molhada e terminou com equilíbrio entre os pilotos. O destaque foi pernambucano Daniel Neumann, que registrou o melhor tempo da sessão com 1:39.337, garantindo a liderança do único treino livre antes da definição do grid.

Minutos antes da abertura dos boxes, uma leve garoa mudou as condições do asfalto. Os carros começaram o treino com pneus Michelin de chuva, mas a pista secou ao longo dos 30 minutos, permitindo a troca para pneus slicks. Entre os 22 participantes, José Moura Neto terminou em segundo lugar, seguido por Caio Chaves, Caio Castro e Gerson Campos, que completaram o top 5.

Equilíbrio marca a disputa na Challenge

A sessão foi marcada por alta competitividade: seis carros ficaram dentro do mesmo segundo. Por ser o treino final da temporada de sprint, os pilotos correram sem o lastro de performance aplicado desde a segunda etapa, o que aumentou o equilíbrio dos tempos.

Na sequência, entraram na pista os carros da Carrera, equipados com pneus slick desde o início. Mesmo com alguns trechos úmidos, o treino teve ritmo intenso até a bandeira vermelha provocada por um incidente no Bico de Pato, que interrompeu a atividade por cerca de sete minutos.

Entre os competidores da Carrera, Marçal Muller foi o mais rápido, com 1:36.786. Miguel Paludo, Matheus Comparatto, Miguel Mariotti e Alceu Feldmann completaram os cinco primeiros. Assim como na Challenge, a diferença entre os principais pilotos foi mínima: os quatro primeiros ficaram separados por menos de um segundo, e entre o terceiro e o 13º colocado, o intervalo também foi de apenas um segundo.

Sexta-feira define os campeões da temporada

A sexta-feira será decisiva para os títulos da Porsche Cup C6 Bank, com treinos classificatórios que definirão as posições de largada. Apenas um dos seis campeonatos já tem campeão definido: Daniel Neumann, na categoria Challenge Rookie.

Cada piloto deverá registrar duas voltas rápidas, já que o resultado do treino classificatório determinará o grid de domingo, enquanto as segundas melhores voltas formarão o grid de sábado.

As corridas do fim de semana terão transmissão ao vivo pela Band, Sportv e pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank.

Desde 2005, a Porsche Cup participa de todas as edições da Fórmula 1 em São Paulo. Em 20 anos, foram 49 corridas disputadas no evento, com Miguel Paludo como maior vencedor, o piloto soma cinco triunfos e nove títulos na categoria.

Marçal Muller e Daniel Neumann falaram de seus desempenhos no dia e sobre a expectativa para o fim e semana.

“No início do treino não consegui acertar uma volta tão boa, mas depois de trocar o pneu conseguimos um bom tempo. Estou satisfeito com o resultado e confiante para buscar a pole e as vitórias no fim de semana.”, disse Marçal Muller.

“Correr na Porsche Cup junto com a Fórmula 1 é a realização de um sonho. Começar liderando o treino é gratificante. O trabalho com a equipe foi excelente e agora vamos ajustar o carro para amanhã, já que a pista deve mudar bastante após as atividades da F1.”, falou Daniel Neumann.

Serviço

Evento: Porsche Cup C6 Bank Challenge, GP São Paulo 2025

Local: Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), São Paulo

Datas: 7 a 9 de novembro de 2025

Transmissão: Band, Sportv e canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank

Com informações da assessoria

