Automobilismo

Piloto Daniel Neumann conquista título antecipado da Porsche Cup 2025 em Portugal

Jovem pernambucano de 18 anos vence corrida no Estoril e garante campeonato da categoria Challenge Rookie

Foto: Rodrigo Ruiz

O piloto pernambucano Daniel Neumann, de apenas 18 anos, garantiu com antecedência o título da Porsche Cup Brasil 2025 na categoria Challenge Rookie, após vencer mais uma etapa nesta sexta (29), no Autódromo do Estoril, em Portugal. A conquista histórica marca um ano de desempenho consistente e coloca o pernambucano como um dos grandes destaques da nova geração do automobilismo nacional.

Vitória decisiva em solo europeu

Correndo pela equipe HB Racing/WSC Group, Daniel Neumann brilhou novamente ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar na etapa portuguesa da competição. A vitória não apenas ampliou sua liderança como também confirmou matematicamente o título da temporada, mesmo antes da última prova.

Estreante na Porsche Cup em 2025, Daniel vem chamando atenção pela sua regularidade e talento. Ao longo do ano, acumulou oito vitórias, número recorde em uma única edição da competição. Com esse desempenho, o piloto reforça seu nome como promessa do esporte e dá continuidade ao legado familiar. Seu pai, Josimar Junior, também atua como piloto na categoria Porsche Carrera Cup.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao final da prova, Daniel celebrou emocionado nos boxes com sua equipe. Em entrevista, ele fez questão de agradecer às pessoas que estiveram ao seu lado durante toda a jornada.

“Foi um ano muito bom. Começamos fortes desde o início e só tenho a agradecer a todos que estiveram ao meu lado. Em especial ao Fábio, chefe da WSC, e ao meu pai, que sempre acreditou em mim e foi fundamental nessa trajetória, além de toda a equipe que trabalhou incansavelmente comigo no carro”, afirmou.

Próximo desafio: Endurance Series

A temporada da Porsche Cup Brasil 2025 ainda não terminou. Neste domingo (31), a competição continua em Portugal com a etapa da Endurance Series, uma prova de resistência com 300 km. Daniel Neumann já está confirmado no grid e promete mais uma atuação consistente ao lado dos melhores nomes da categoria.

Com informações da assessoria

Veja também

