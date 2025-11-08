Daniel Neumann conquista vitória e quebra recordes na Porsche Cup em Interlagos
Piloto pernambucano, campeão antecipado da categoria Challenge Rookie, amplia liderança e encerra a temporada com desempenho histórico
O piloto pernambucano Daniel Neumann, de 18 anos, venceu neste sábado (8) a Corrida 1 da Porsche Cup, realizada no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A prova fez parte da programação do fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1, e marcou mais um capítulo da trajetória vitoriosa do jovem piloto.
Campeão antecipado da categoria Challenge Rookie, Daniel ainda disputa neste domingo (9) a Corrida 2, última da temporada, que acontece como preliminar da principal categoria do automobilismo mundial.
Recordes e desempenho na temporada 2025
Os números de Daniel Neumann confirmam o domínio do piloto na temporada 2025 da Porsche Cup. Ao todo, foram 12 classificatórias, com 11 poles positions e um segundo lugar. Nas 11 corridas disputadas, Neumann conquistou 9 vitórias, além de um segundo e um quarto lugar.
O resultado deste sábado também reforça sua condição de recordista em poles e vitórias na atual temporada, consolidando sua posição como um dos principais nomes da nova geração do automobilismo brasileiro.
Próxima corrida encerra a temporada
Com o título garantido e um desempenho consistente, Daniel Neumann encerra sua participação na temporada 2025 neste domingo, durante a Corrida 2 da categoria. A expectativa é de mais uma boa atuação antes da cerimônia oficial de encerramento do campeonato.
Com informações da assessoria