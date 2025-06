A- A+

Futebol Daniel Paulista é o novo técnico do Sport Treinador estava no Remo e chega para comandar o Leão na Série A do Campeonato Brasileiro

Daniel Paulista é o novo técnico do Sport. Nesta sexta-feira (6), o Remo, clube em que o treinador estava trabalhando, publicou nas redes sociais uma mensagem confirmando a saída do profissional, que assumirá o Leão na Série A do Campeonato Brasileiro, lutando para salvar os pernambucanos do rebaixamento.

“O Clube do Remo informa que na tarde desta sexta-feira o técnico Daniel Paulista, após comandar o treinamento, pediu desligamento do clube de forma irredutível. Há dois dias o profissional foi procurado pelo Sport, que se propôs a pagar a multa rescisória (R$ 485 mil) existente no contrato, o que garante o direito a partir disso, de seguir o trabalho em outro clube”, informou o Remo, nas redes sociais.

O treinador chegou no Remo em março deste ano e comandou o clube em 14 jogos, tendo sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. Além dele, deixaram a equipe o auxiliar-técnico Eudes Pedro e o preparador físico Rodolfo Mancha.

Histórico

Essa será a terceira passagem de Daniel no Sport. A primeira foi entre 2015 e 2017, com o treinador conseguindo livrar o Leão do rebaixamento à Série B em dois anos consecutivos (2016-2017).

Depois, ele voltou ao clube em 2020, no lugar de Guto Ferreira. Fica à frente do Sport por 17 partidas, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. No Estadual, terminou eliminado na primeira fase, disputando o quadrangular do rebaixamento.

Na Copa do Nordeste, caiu nas quartas de final ao perder nos pênaltis para o Fortaleza. No Brasileiro, teve uma vitória, um empate e três derrotas, deixando o time na zona de rebaixamento.



O Sport é o lanterna da Série A 2025. Em 11 jogos disputados, o clube somou apenas três pontos, acumulando oito derrotas e sem uma vitória sequer. No torneio, os pernambucanos já foram comandados por outros dois profissionais: os portugueses Pepa e António Oliveira.

Com a pausa no Brasileirão, por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Sport só volta a campo dia 13 de julho, contra o Juventude, no Rio Grande do Sul.

