Daniel Paulista elogia contratações do Sport: "Serviram para nos fortalecer"

Após o empate heroico do Sport com o Vitória nessa quarta-feira (23), em 2x2, no Barradão, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Daniel Paulista analisou as performances dos últimos reforços do Leão, como Ramon, Derik e Ignacio Ramirez, que estrearam contra o Botafogo no último domingo (20). Ele também citou Matheusinho, que deu uma assistência importante durante o jogo contra o time baiano.

“Acho que as contratações vieram porque era uma necessidade do grupo em ganhar características que na nossa visão nós não tínhamos”, mencionou o treinador.

Daniel acredita que com uma maior minutagem e entrosamento, os atletas poderão ajudar o Rubro-negro a sair da situação díficil que se encontra. Com apenas quatro pontos conquistados, o Sport amarga a última colocação da Série A.

"São jogadores que estão ganhando oportunidade, estão ganhando minutos, claro que alguns com um maior tempo, outros com menor, mas acho que todos estão conseguindo contribuir. Claro que alguns ainda precisam melhorar o seu ritmo, melhorar o entrosamento e isso faz parte do momento de trabalho que nós estamos. Mas de uma maneira geral, acho que as contratações serviram para nos fortalecer."

Ao ser perguntado sobre duas contratações feitas no começo da temporada, de Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência, o técnico elogiou os jogadores, indicando que podem contribuir para a equipe ao decorrer do Brasileirão.

No caso de Oliveira, foi anunciado antes do início da partida contra o Vitória que o volante português sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante um treinamento. Ele será avaliado pelo departamento médico para determinar a gravidade da lesão.

Já Paciência, que tem contrato até dezembro, é um dos alvos das críticas da torcida. Em 20 jogos com a camisa do Leão, o centroavante marcou cinco gols.

Na derrota para o Botafogo, ele sequer foi utilizado por Daniel Paulista."Paciência continua trabalhando em busca do seu espaço, também contamos com ele. Quem entra, entra bem, nos ajuda a buscar o que o resultado que a equipe precisa, que é sempre para o que nós vamos correr atrás", completou Daniel.



