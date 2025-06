"Cheio de raça e de gana", Daniel Paulista é apresentado pelo Sport

A- A+

Quis o destino que o técnico Daniel Paulista fosse apresentado no Sport no dia 11 de junho, data que em 2025 marca os 17 anos do título da Copa do Brasil do clube.

Em sala de entrevista coletiva cheia na Ilha do Retiro, o treinador transbordou otimismo ao comentar sua volta para o Leão e pregou união na luta da equipe contra a degola na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Estou chegando para abraçar os atletas, dar a eles a tranquilidade que eles precisam para trabalhar e se desenvolver, para colocar o potencial em prática. Vou lutar junto com eles para isso, porque não vai ser fácil. A partir deste momento, o torcedor vai reconhecer o que vai ver em campo e vai vir junto”, enfatizou.

“Chego com o sentimento… primeiro, bandeira branca, que uma nova história vai ser construída, um novo trabalho vai ser iniciado cheio de confiança, cheio de raça, cheio de gana, para fazer diferente do que vinha acontecendo. Agora, os jogadores também precisam estar neste espírito, porque nós juntos com o torcedor, que vai estar na arquibancada… essa conexão que precisa ser restabelecida. O Sport nos seus melhores momentos sempre esteve conectado com o torcedor”, seguiu Daniel.

Nova passagem

Daniel Paulista retorna ao Sport depois de cinco anos desde a sua última passagem. Entre idas e vindas, será a quarta vez que o também ex-jogador assume o comando técnico do Rubro-negro.

Daniel Paulista tem missão de recuperar o Sport na Série A. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

Além de 2020, o treinador foi acionado em 2016 e 2017 para dirigir a equipe em situação parecida na luta contra a degola. Agora de volta, Daniel afirma estar mais pronto para o novo desafio.

“É um Daniel diferente, porque em 2016 e 2017 era o início da minha trajetória. Um momento de início de uma caminhada como treinador, que vem evoluindo a cada ano. Se pegar os meus trabalhos nos últimos anos, foi contra a maré do mercado de treinadores. Nos clubes que passei, os trabalhos foram a médio e longo prazo, com exceção agora do Remo, que foi interrompido, mas que foi extremamente vitorioso”, salientou.

“Estou em evolução, são dois títulos estaduais nos últimos dois anos, final de Copa do Nordeste, chegando às quartas de final de Copa do Brasil. Então, é um trabalho sólido, mas que requer muito esforço, dedicação, que é o que vamos trazer aqui para o clube”, prosseguiu.

Apresentado, Daniel Paulista inicia os trabalhos à frente do grupo nesta sexta-feira (13). Na ocasião, o elenco retorna de recesso e terá um mês para se adaptar às ideias do novo comandante até o retorno do Brasileirão, em 13 de julho, quando o time visita o Juventude, pela 13ª rodada.

