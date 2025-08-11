A- A+

Futebol Daniel Paulista comemora a primeira vitória do Sport e vê evolução do time na Série A Leão quebrou o jejum de 19 jogos sem vencer após triunfo contra o Grêmio no domingo (10)

Após 141 dias, os torcedores do Sport soltaram o grito da vitória após o triunfo de 1 a 0 contra o Grêmio no Rio Grande do Sul nesse domingo (10). O primeiro dos rubro-negros em um período que durou mais de 4 meses.

Entre os que mais comemoravam os primeiros três pontos conquistados no Campeonato Brasileiro da Série A, estava o técnico Daniel Paulista.

Em coletiva concedida para a imprensa, o treinador do Leão falou sobre a melhora crescente vivida pela equipe desde o retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes.

“Uma noite muito feliz. Porque conseguimos quebrar essa sequência ruim e não estava sendo fácil, né? Principalmente para quem estava aqui desde o início nessa sequência negativa. Para nós que estamos aqui desde a parada do Mundial era nítido, para quem realmente olha o futebol como uma análise mais profissional, que o Sport vinha evoluindo e vinha crescendo.”

Para Daniel, a postura do time na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, foi fundamental para a primeira vitória. Na visão do comandante, o Sport atuou de forma equilibrada dentro de campo contra os donos da casa.

“Hoje o Sport joga um futebol que ele consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade. E isso não vinha acontecendo e mais uma vez ficou provado [que] o Sport jogando fora de casa [está] jogando mais uma vez bem equilibrado, consciente, com uma estratégia de jogo muito bem definida, bem posicionado dentro de campo e na minha avaliação soube controlar bem o jogo todo.”

Outro assunto abordado pelo treinador foi a ansiedade vivenciada pelos jogadores após a marcação dos gols, como aconteceu no empate com o Santos no dia 26 de julho. Na ocasião, o Leão chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0, mas cedeu ao Peixe.

“É claro que os atletas, com o desenrolar do segundo tempo, ficaram com aquela ansiedade porque estávamos à frente do marcador.. [...] Mas de uma maneira geral eu saio muito satisfeito e feliz por aquilo que a equipe apresentou, pela maturidade com que a equipe jogou mais uma vez e venceu com propriedade um grande adversário e isso nos enche de esperança.”

Desafios

Mesmo com o resultado positivo, o Leão permanece em uma situação bastante delicada e segue na lanterna da competição, com 9 pontos. Essa é a mesma quantidade de pontos que separa o time pernambucano do Vitória, que é a primeira equipe fora da Zona de Rebaixamento e tem 18.

Apesar do momento exigir cautela, Daniel Paulista lembra que o time está a quatro partidas sem perder e duas sem sofrer gols.

“Tem muitas coisas positivas acontecendo. Claro que nós estamos ainda numa posição de classificação extremamente complicada, mas nós também temos [...] que melhorar aquilo que já tem sido feito de bom e continuar trabalhando para aquilo que a gente precisa evoluir mais ainda para não sofrer tanto perante os bons adversários que nós temos pela frente”, disse.

Agora, o foco do comandante está no próximo desafio que a equipe tem pela frente. O Sport enfrenta o São Paulo neste sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro.



Para vencer os são paulinos e conquistar mais três pontos, o técnico acredita que contar com o apoio da torcida rubro-negra será muito importante para chegar na primeira vitória dentro de casa.

“Nós vencemos somente um jogo, né? Agora vamos trabalhar para que contra o São Paulo, no próximo final de semana, com a nossa torcida novamente preenchendo todo o nosso estádio, que eu tenho certeza que vai novamente nos apoiar, como tem sempre que feito. Juntos nós, com certeza, somos muito mais fortes dentro de casa.”



