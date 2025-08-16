A- A+

Sport Daniel Paulista lamenta empate do Sport após abrir 2 a 0. "Poderia ter sido administrado" Treinador reconheceu falhas da equipe, destacou apoio da torcida e projetou reação para buscar a primeira vitória em casa

O Sport esteve perto de conquistar uma importante vitória diante do São Paulo, neste sábado (16), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha do Retiro, o Leão abriu 2 a 0 no placar, mas acabou cedendo o empate por 2 x 2 nos minutos finais. Após a partida, o técnico Daniel Paulista reconheceu as falhas da equipe e lamentou a oportunidade perdida de conquistar a primeira vitória em casa.

Na coletiva pós-jogo, Daniel Paulista foi direto ao analisar o desempenho rubro-negro.

“Mais uma vez tivemos um dia ruim. Reconhecemos que mesmo quando estávamos vencendo, não estávamos fazendo uma grande partida. Tivemos algumas dificuldades, algumas por erros nossos e outras pelo mérito do adversário. Era um resultado que poderia ter sido administrado, mas aconteceu o que não poderia ter acontecido”, afirmou o treinador.

Apoio da torcida

Apesar do revés emocional, o comandante fez questão de ressaltar o papel do torcedor do Sport, que lotou as arquibancadas e empurrou o time até o fim.

“Mais uma vez destaco a presença do nosso torcedor, que foi fantástico, que esteve do nosso lado apoiando, mas a equipe dentro de campo não conseguiu sustentar o resultado de vitória, novamente contra um grande adversário”, completou.

Bola parada defensiva

Entre os pontos que mais chamaram a atenção de Daniel Paulista esteve a fragilidade na bola parada defensiva, setor que vinha sendo elogiado em partidas anteriores.

“Hoje foi um ponto que deu facilidade para o adversário criar alguns lances de perigo. É algo que vinha funcionando bem, mas desta vez não funcionou. São coisas do futebol”, explicou.

Queda de rendimento

O treinador também avaliou o desempenho da equipe em cada etapa do jogo. Segundo ele, o time conseguiu controlar melhor o São Paulo no primeiro tempo, mas sofreu na segunda metade após as mudanças do rival.

“No primeiro tempo controlamos melhor. No segundo, tivemos dificuldades e recuamos por uma questão do jogo, não por orientação nossa. O adversário se lançou ao ataque, colocou jogadores de qualidade e nós não conseguimos manter a mesma marcação agressiva. Isso fez com que o São Paulo crescesse e encontrasse os gols”, analisou.

Próximos passos

Mesmo com a frustração pelo empate, Daniel Paulista adotou um tom de esperança e garantiu que a equipe seguirá em busca da evolução.

“Reconhecemos que não foi uma das nossas melhores partidas. Temos que continuar trabalhando, evoluindo e buscando a melhora sempre, para que numa próxima oportunidade a gente possa buscar a primeira vitória dentro de casa”, concluiu o treinador rubro-negro.

