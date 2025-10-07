Aproveitamento do Sport com Daniel Paulista faria clube estar fora do Z4 da Série A

A- A+

Desde que assumiu o comando do Sport, Daniel Paulista vem conseguindo dar sinais de recuperação no aproveitamento do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a equipe ainda na lanterna após 27 rodadas, o treinador alcançou 31,25% de aproveitamento em 16 jogos, marca que representa uma melhora significativa em relação às passagens anteriores de Pepa e António Oliveira.

O início do Brasileirão foi um verdadeiro desafio para o Sport, sob o comando de Pepa. Com uma tabela 'complicada', erros de arbitragem contra o time e dificuldade em transformar alguns bons recortes nas partidas em gol, o Leão foi caindo de produção a cada mau resultado e conquistou apenas dois pontos em sete rodadas, com cinco derrotas e dois empates, um aproveitamento de 9,52%. A sequência ruim custou o cargo ao português, que deixou o time na última posição.

Para tentar reverter a crise, o clube contratou António Oliveira, mas o cenário pouco mudou. O treinador encerrou qualquer perspectativa de reação, ao fazer mudanças táticas e de jogadores, anulando o pouco entrosamento e padrão de jogo que existia, diminuindo ainda mais a produção do time. Oliveira esteve à frente do Sport por quatro jogos, somando um empate e três derrotas, com aproveitamento de cerca de 9%. Na época de sua saída, o Sport acumulava três pontos em 11 rodadas, ainda sem vitórias e afundado no Z4.

Evolução com Daniel Paulista

A chegada de Daniel Paulista, em 9 de julho de 2025, trouxe mais estabilidade ao time. Sob seu comando, o Sport disputou até então 16 partidas, conquistando duas vitórias, nove empates e cinco derrotas, totalizando 15 pontos e um aproveitamento de 31,25%.

O número mostra uma mudança de postura: o time passou a pontuar com mais frequência, mesmo que ainda com dificuldades para transformar empates em vitórias.

Projeção: Sport fora do Z4 com Daniel

Se o desempenho atual fosse mantido desde a primeira rodada, o Sport teria cerca de 25 pontos após 27 jogos (31,25% de aproveitamento sobre os 81 pontos disputados até aqui). Com essa pontuação, o clube não estaria na lanterna e, de acordo com a média histórica do Brasileirão, brigaria para se manter fora da zona de rebaixamento.

Com 11 jogos restantes, o Sport precisa transformar os empates em vitórias para tentar uma arrancada na reta final. Para escapar do rebaixamento, será necessário um aproveitamento superior a 50% até o fim da competição, algo que exigirá uma sequência de resultados positivos inédita até aqui.

Daniel Paulista, que já passou pelo clube em outras oportunidades, tenta repetir feitos anteriores e conduzir o Sport a uma recuperação que, mesmo tardia, ainda é possível matematicamente. O desafio, agora, é manter o padrão competitivo e encontrar o caminho das vitórias nas próximas rodadas para salvar o Leão.

