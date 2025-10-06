A- A+

Sport Daniel Paulista valoriza postura do Sport contra o Cruzeiro, mas lamenta chances desperdiçadas Rubro-negro empatou em 1 a 1 com a Raposa neste domingo (5)

O Sport conquistou um ponto fora de casa contra o Cruzeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, após o empate em 1 a 1 no Mineirão, nesse domingo (5).

O resultado foi valorizado pelo técnico rubro-negro Daniel Paulista, em coletiva de imprensa após o jogo. O treinador também destacou a postura do time diante do atual terceiro colocado da competição e um dos favoritos ao título.

“Acho que o resultado foi bom. Empatar com um postulante ao título, na situação em que nós estamos dentro da competição, fora de casa, com o adversário com o apoio do seu torcedor, com mais de 50 mil pessoas no estádio, e acima de tudo, fazendo uma boa apresentação, é muito importante. Deixou uma imagem positiva de que o trabalho está dando resultado dentro do campo, talvez não ainda com os resultados que nós gostaríamos, mas em termos de rendimento”, avaliou Daniel.

Apesar do ponto conquistado, Daniel lamentou algumas chances desperdiçadas pelo Sport ao longo da partida. Durante o confronto, o time teve pelo menos três oportunidades claras de marcar o segundo gol.

“Nós tivemos muitas oportunidades que poderíamos ter construído um placar melhor dentro do jogo, mas não tivemos a efetividade de poder aproveitar. E quando você joga contra uma grande equipe, extremamente capacitada e de muita qualidade, você também está sujeito a do adversário encontrar uma oportunidade a qualquer momento, como acabou acontecendo”, afirmou.

Próximo jogo

O Sport segue em Belo Horizonte para encarar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (8), às 19h, em partida atrasada da 14ª rodada do campeonato.

Apesar do Galo não viver grande fase, ocupando a 15ª posição da tabela, Daniel Paulista projetou um jogo difícil contra o alvinegro.

“Apesar do Atlético-MG não estar nas melhores colocações na classificação, a gente não pode dizer que não é uma equipe capacitada. É uma equipe de muita qualidade, de excelentes jogadores, onde nós vamos ter que também nos preparar muito bem com uma estratégia, um plano de jogo muito bem definido para termos condição de vencer”, analisou Daniel.

Veja também