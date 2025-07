Daniel Paulista garante Sport em busca de reforços, mas cita dificuldades

A- A+

Até o momento, sete jogadores chegaram ao Sport nesta janela de transferências, que se iniciou no último dia 10 de julho. O clube, no entanto, segue “avaliando o mercado”. Foi assim que o técnico Daniel Paulista definiu o status da equipe na busca por reforços, após a derrota para o Botafogo, neste domingo (20), pela Série A do Campeonato Brasileiro.

“Nós estamos desde o primeiro dia, juntamente com o Tiago [Gasparino], o Enrico [Ambrogini] e todos os outros integrantes da direção do clube mudando o perfil do elenco que foi montado, um elenco que, infelizmente, não deu certo”, iniciou Daniel. “Estamos avaliando o mercado sempre. Acho que o momento é para isso. A equipe está em reformulação, em construção”, concluiu.

O treinador, no entanto, citou que o Sport está encontrando dificuldades na contratação de jogadores, especialmente no setor de ataque.

“Não é um mercado fácil. Eu entendo quando se fala em buscar um atleta que tenha números expressivos, mas neste momento, talvez seja muito difícil encontrá-lo em condições de vir nos ajudar com todo o contexto que nós estamos vivendo. Claro que se aparecer alguma oportunidade, tenho certeza que o clube fará todo o esforço possível, mas até então, continuamos trabalhando com o que a gente tem nas mãos e vamos ver o que o mercado vai oferecer”, explicou Daniel.

O Sport terá até 2 de setembro, dia em que a janela de transferências termina, para realizar mais contratações ou saídas de jogadores.

Reforços estreiam

Todos os reforços que chegaram à Ilha do Retiro durante esta janela de transferências já fizeram a estreia pelo clube. No jogo contra o Juventude, debutaram Gabriel Vasconcelos, Kevyson e Pedro Augusto.

Contra o Botafogo, foi a vez de Ramon Menezes, Matheusinho, Derik Lacerda e Ignacio Ramírez vestirem a camisa rubro-negra pela primeira vez.



