Rebaixamento Daniel Paulista admite que chances do Sport permanecer na Série A "vão diminuindo" a cada derrota Leão teve um confronto direto contra o vice-lanterna, mas voltou a perder e segue longe da briga contra o rebaixamento

Depois de vencer sua primeira partida dentro de casa, o Sport buscava uma reação na Série A e teve um confronto direito. No último sábado (27), o Leão da Ilha enfrentou o Fortaleza, vice-lanterna da competição.

A partida parecia ser a chance do Sport finalmente entrar na briga contra o rebaixamento, mas foi o oposto: a derrota por 1 a 0 afundou ainda mais o Rubro-negro na 20º posição, mais de dez pontos atrás do primeiro time fora do Z-4.

O Sport ainda tem 15 jogos para disputar no Brasileirão. O técnico Daniel Paulista não desistiu de lutar contra o rebaixamento, mas admitiu que as chances "vão diminuindo" com o andamento dos jogos.

“A gente sempre soube que a situação estava complicada e sempre esteve. Nunca falamos algo diferente nesse sentido, mas é claro que quanto mais as rodadas vão passando, as chances vão diminuindo, principalmente quando você não faz o resultado como aconteceu nessa rodada", iniciou o treinador rubro-negro.

“Mas enquanto houver chances matemáticas, nós temos que continuar trabalhando, insistindo para que possamos voltar a fazer uma partida mais consistente como foi a da rodada passada", completou Daniel Paulista.

Daniel Paulista até melhorou o aproveitamento do Sport na competição. As únicas vitórias da equipe no campeonato, diante de Grêmio e Corinthians, aconteceram após a chegada do treinador.

Entretanto, a oscilação de partidas como a apresentada contra o Corinthians na Ilha do Retiro e a postura apática no duelo nordestino continua mantendo a equipe sem muitas chances de escapar da Série B em 2026.

“Essa inconstância, talvez, seja o que tem mais incomodado nesse momento, porque fizemos uma boa apresentação contra o Corinthians e [contra o Fortaleza] a equipe foi totalmente ao contrário. Então, isso nos incomodou. Claro que nós temos que assumir a responsabilidade, todos, para ver o que realmente aconteceu e pensar na próxima partida. É o que nós temos pela frente", afirmou Daniel.

O Sport não terá muito tempo para descansar e já volta a campo nesta quarta-feira, 1º de outubro, contra o Fluminense. A partida acontece na Ilha do Retiro, às 19h, válida pela 26ª rodada da Série A.



