Sport: Daniel Paulista chega ao Recife otimista por melhora na Série A: "podemos reverter"

Já em solo pernambucano para assumir a função de técnico do Sport, Daniel Paulista foi recepcionado por algumas dezenas de torcedores e conversou com a imprensa presente no Aeroporto do Recife, na noite desta terça-feira (10). Com apresentação oficial agendada para esta quarta-feira (11), às 10h50, na Ilha do Retiro, o treinador afirmou ter ciência do desafio que o espera, mas acredita que o clube pode dar a volta por cima na Série A do Campeonato Brasileiro.

"O desafio a gente sabe que é grande, mas em nenhum momento eu penso em não acreditar. Estou muito confiante que podemos reverter e vamos trabalhar para isso", salientou o novo comandante leonino.

Esta será a quarta vez que Daniel Paulista assume o Sport, sendo a terceira que encontra o clube na briga contra o descenso no Brasileirão.

Em 2016 e 2017, quando acionado, pegou a equipe na beira da zona de rebaixamento e conseguiu ter êxito nos objetivos. Em 2020, chegou a iniciar o campeonato como treinador do Leão, mas foi demitido após a quinta rodada. Agora, encara o desafio com o time na lanterna, com três pontos, e sem somar vitórias no certame.

"O próximo desafio que temos pela frente é sempre uma situação nova. Por mais que eu conheça o clube, é um novo grupo, uma nova situação, e vamos trabalhar para reverter essa situação e tentar melhorar os números da equipe", pontuou.

Ídolo do Sport como jogador e com o respeito da torcida após conseguir ajudar o clube em outras situações difíceis, Daniel sempre foi pauta na Ilha do Retiro, quando o assunto era a troca de técnicos. O treinador reconhece que sempre ficou inclinado a aceitar os convites em outras ocasiões. Entretanto, apesar do momento instável da equipe, entendeu que agora pode contribuir na missão contra a degola.

"Já aconteceu em outras ocasiões convites do Sport, sempre mexeu comigo, isso é claro para todos. Neste momento da carreira, entendi que era oportunidade de voltar em uma situação difícil, mas tem muito campeonato pela frente, muitos jogos para acontecer, um período importante para treinarmos e conhecer o elenco, para rodada a rodada tentar reverter esta situação que está", falou Daniel.

Após ser apresentado nesta quarta, Daniel Paulista inicia os trabalhos no Sport na próxima sexta-feira (13), quando o elenco retorna de recesso. O técnico terá um mês para conhecer o grupo e implementar sua filosofia de trabalho, além de planejar saídas e chegadas, de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. No dia 13 de julho, o Rubro-negro visita o Juventude, pela 13ª rodada, em Caxias do Sul.

