Daniel Paulista busca equilíbrio no Sport: "não pode sofrer 18 gols e marcar cinco"

Apresentado de forma oficial pelo Sport nesta quarta-feira (11), o técnico Daniel Paulista não escondeu as dificuldades que serão encontradas pela frente, no intuito de ajudar o clube a escapar de um novo rebaixamento. De acordo com o treinador, neste início de trabalho, o principal desafio será buscar um equilíbrio entre os setores do time.

O Sport é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com três pontos. Após 11 partidas disputadas, o Rubro-negro lida com problemas defensivos e já foi vazado em 18 oportunidades. Por outro lado, no ataque, foram apenas cinco bolas nas redes adversárias.

"Primeiro, eu quero fazer que a equipe tenha o DNA do Sport, que é uma equipe guerreira, competitiva, que vai brigar por todas as bolas. Isso não pode ser negociável. Então, é uma coisa que vamos ter que estimular muito dentro dos treinamentos, para que os atletas possam executar quando tiverem oportunidade dentro dos jogos", pontuou Daniel.

"Agora, outro desafio que teremos pela frente é equilibrar os setores da equipe. A equipe não pode, em 11 jogos, tomar 18 gols e fazer só cinco. Então, há um desequilíbrio entre os setores do campo, onde nós vamos ter que encontrar maneiras de equilibrar essa equipe defensivamente, e ao mesmo tempo continuar sendo uma equipe muito perigosa ofensivamente", completou.

Diante do desequilíbrio, Daniel acredita que mudanças devem ser feitas na equipe, seja com peças que compõem o elenco atual ou com a chegada de reforços. O técnico entende que o grupo foge um pouco das suas características de trabalho, mas entende que pode extrair mais dos jogadores.

"Claro que há um diagnóstico feito inicialmente, mas é preliminar, porque não estou no dia a dia do clube. Identificamos que temos que mudar algumas coisas, principalmente no aspecto de característica, de melhorar algumas coisas de atletas que estão aqui. Talvez, a característica do elenco montado não é a que eu entendo que seja o melhor, mas é aquilo que temos", salientou.

"Temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos para tentar mudar. Acredito que o jogador é moldável aos estímulos que você coloca para ele. Se nós queremos uma equipe que vai ter um DNA de competitividade, de garra, de luta, temos que exercitar os atletas no dia a dia. É o primeiro movimento que pretendemos fazer, que é para tornar a equipe competitiva", prosseguiu.

Quando questionado sobre a manutenção do esquema de três zagueiros utilizado por António Oliveira, Daniel informou que a intenção é retornar para o modelo tradicional com dois defensores no miolo da zaga. No CRB e no Remo, ele chegou a utilizar três homens à frente do goleiro, mas diante de necessidades à época.

"Se eu tiver aquilo de característica que entendo ser necessária no clube, eu vou partir da linha de quatro. Esse é o primeiro ponto. Em uma análise preliminar, vamos retornar ao tradicional e colocar novos conteúdos de variações, principalmente ofensivas, porque defensivamente acaba sendo mais tradicional. São ajustes e o dia a dia também vai pesar nessas tomadas de decisões que vamos ter pela frente", explicou.

