Sport Daniel Paulista reforça necessidade de contratações no Sport: "vão acontecer" Treinador afirma que o atual elenco deixa a desejar em características que se encaixam com sua forma de trabalhar

Apesar de ainda não ter o primeiro contato com o elenco do Sport, o técnico Daniel Paulista salientou que será necessária a chegada de outras peças para o decorrer da Série A do Campeonato Brasileiro. O diagnóstico veio após uma análise preliminar em relação ao grupo de jogadores.

"Contratações ao longo do caminho devem acontecer e vão acontecer, até mesmo para preenchimento de algumas características que no nosso entendimento, em um diagnóstico preliminar, será necessário. Há algumas posições que precisam dessas características que não enxergamos nos atletas que temos à disposição. Mas isso tudo vai ser feito com naturalidade e dentro de uma sequência de treinamentos", enfatizou o treinador.

No início da temporada, sob o comando de Pepa, o elenco do Sport foi montado com características propositivas, no intuito de fortalecer o time que conseguiu o acesso na Série B. Agora, mesmo destrinchando os atributos dos reforços que precisam chegar, Daniel mostra ciência das dificuldades que serão enfrentadas no mercado.

"O que vamos precisar dentro desse período são ajustes. Ajustes de contratações que venham para acrescentar características a um grupo, que no meu entendimento precisa de algumas peças no sentido de dar mais opções ao treinador de mobilidade, de determinados jogos ser mais reativo, em outros momentos ter um pouco mais a posse de bola, em outros momentos ser um time que vai ter que ter mais marcação e menos criatividade", falou.

Após quase R$ 60 milhões serem investidos em contratações na primeira janela de transferências do ano, Daniel foi questionado se acreditava que no período entre julho e o início de setembro, no novo período para contratações, a diretoria entregaria para ele ativos do mesmo calibre financeiro.

"É uma coisa que eu particularmente não interfiro. Nós vamos tentar buscar a característica, se a questão do valor vai ser possível ou não, ou nós vamos ter que atacar em outras frentes, isso é uma coisa que pode acontecer", relatou.

Daniel Paulista inicia os trabalhos à frente do grupo nesta sexta-feira (13). Na ocasião, o elenco retorna de recesso e terá um mês para se adaptar às ideias do novo comandante até o retorno do Brasileirão, em 13 de julho, quando o time visita o Juventude, pela 13ª rodada.

