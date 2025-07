A- A+

Sport "Partida muito dolorida", diz Daniel Paulista após empate entre Sport e Santos Rubro-negro vacilou na parte final da partida e deixou escapar o que seria a primeira vitória do clube no Brasileirão

Para os mais de 26 mil torcedores do Sport que foram a Ilha do Retiro, os acompanharam o jogo pela televisão, rádio, smartphone ou qualquer outro eletrônico, é difícil de entender o que aconteceu com a equipe no empate em 2 a 2 com o Santos, neste sábado (26).

Para o técnico Daniel Paulista, este sentimento também é compartilhado. Mas durante a coletiva pós-jogo, ele tentou analisar o que aconteceu com o Sport, que chegou a estar ganhando por 2 a 0, mas acabou sofrendo o empate do Santos nos minutos finais de jogo.

“É difícil de explicar ou tentar encontrar argumentos para justificar. Na minha visão, até 80 minutos do segundo tempo, foi um jogo onde o Sport foi dominante, foi uma equipe extremamente organizada, que cumpriu o seu papel tático, técnico, que tinha o resultado a seu favor, em uma atmosfera extremamente positiva. Infelizmente, nos últimos minutos, teve um apagão, uma desconcentração, um momento que não pode acontecer, principalmente pelo contexto que nós estamos vivendo", explicou.

Novamente, Daniel Paulista reconheceu que o time teve uma evolução em relação aos últimos jogos. No entanto, o treinador disse que a equipe tem que ser cobrada pelo resultado contra o Santos e analisou os erros do time.

"Acho que o time continua mostrando sinais de evolução, mas hoje também tem que ser cobrada, porque não pode acontecer o que aconteceu nos últimos minutos, principalmente da maneira como a equipe se portou durante toda a partida. Esses erros foram extremamente decisivos para não conquistarmos a vitória hoje. Não foram só erros da parte defensiva, de ter sofrido os gols da maneira como a gente acabou sofrendo, mas durante o jogo, a gente poderia ter tido uma uma assertividade melhor nas várias oportunidades que a gente teve de definir o placar, de matar o jogo. Então é uma é uma partida muito dolorida por tudo que aconteceu", disse.

Daniel também foi enfático ao dizer que pretende trabalhar para que o "apagão" do time contra o Santos não aconteça mais.

"Nós temos que trabalhar para que isso nunca mais ocorra, porque você não pode se apresentar da maneira como nós nos apresentamos, coletivamente, com um jogo de de intensidade, um jogo de marcação linha alta, de sufocar o Santos no primeiro tempo, de criar tantas oportunidades como nós criamos e não sair daqui com a vitória. Então, acho que isso tem que tem que doer ainda mais", enfatizou.

O Sport volta agora suas atenções para o duelo contra o Bahia, no próximo sábado (2), às 16h, também na Ilha do Retiro.





Veja também