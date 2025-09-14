A- A+

Entrevista Daniel Paulista reconhece desempenho ruim do Sport no 1º tempo e critica atuação da arbitragem Treinador rubro-negro também valorizou a recuperação da equipe na segunda etapa

O Sport conseguiu arrancar um empate nos minutos finais da partida diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (14). O resultado não muda o cenário do Leão na competição que segue afundado na lanterna da Série A.

O técnico Daniel Paulista reconheceu o desempenho abaixo na primeira etapa, valorizou o ponto conquistado e criticou a atuação da arbitragem de Anderson Daronco na partida.

“Fizemos a opção de uma escalação um pouco diferente do que habitualmente vinha acontecendo com três volantes para tentar, pelo menos no primeiro tempo, ser um pouco mais seguros, mas sendo muito agressivos em termos de marcação para conter essa movimentação que eles faziam”, iniciou Daniel Paulista.

“Na prática, as coisas não aconteceram da maneira como nós esperávamos. Infelizmente, essa opção não deu certo, porque talvez por um dia ruim, a equipe não conseguiu ter a agressividade na marcação que nós gostaríamos nesse momento do jogo ser mais seguros e o Red Bull acabou encontrando muitos espaços e, no primeiro tempo foi, na minha opinião, bem superior à nossa equipe”, completou o treinador rubro-negro.

Apesar do sufoco no primeiro tempo, o Sport conseguiu segurar o placar no 0 a 0. No início da segunda etapa, Anderson Daronco marcou pênalti para o Red Bull Bragantino.

O técnico leonino questionou a marcação e também reclamou de um possível pênalti no primeiro tempo, em lance que envolveu o atacante Derik.

“Não dá para a gente entender o critério das tomadas de decisão, porque se foi pênalti esse lance do Red Bull, o lance do Derik no primeiro tempo é muito pênalti. O Derik foi atropelado pelo jogador. Ali, sim, existe um contato que, talvez com a interferência do VAR para o árbitro rever e aí dentro do critério dele entender se esse contato foi um contato faltoso ou não”, disse.

Apesar da bronca com a arbitragem, Daniel Paulista ressaltou o desempenho da equipe após o gol sofrido, que resultou no empate ao final da partida.

“Mas eu vou olhar o lado da minha equipe. Reconhecemos um primeiro tempo bem abaixo, não funcionou aquilo que pensamos e vamos rever, com certeza. Mas no segundo tempo acho que a equipe melhorou, produziu mais, teve mais coragem, teve mais dinamismo com a bola, movimentação, por isso que no final acabou sendo premiada, pelo que conseguiu nos últimos 30 minutos produzir e voltar a pontuar contra um adversário extremamente qualificado”.

O Sport volta a campo no próximo domingo (21), contra o Corinthians, na Ilha do Retiro. A partida será válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

