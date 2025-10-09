A- A+

Sport "Não entramos na mesma rotação que o Atlético-MG", diz Daniel Paulista após derrota do Sport Rubro-negro perdeu para o Galo por 3 a 1, nesta quarta-feira (8)

Após dois empates seguidos contra o Fluminense e o Cruzeiro, o Sport voltou a perder na Série A do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira (8).

Em Belo Horizonte, na Arena MRV, o Rubro-negro foi derrotado por 3 a 1 para o Atlético-MG, em partida atrasada da 14ª rodada da competição.

Após a partida, o técnico do Sport, Daniel Paulista, analisou o desempenho da equipe diante do Galo. Segundo ele, o time não conseguiu entrar na mesma rotação que o Galo e foi mal defensivamente.

“Infelizmente, dentro do jogo, as coisas não saíram como nós esperávamos. Acho que defensivamente, e aí não é uma crítica somente ao pessoal que joga atrás, mas à equipe como um todo, não conseguimos entrar na mesma rotação que a equipe do Atlético-MG, e esses detalhes, fizeram muito a favor do adversário”, iniciou Daniel.

“Tomamos um gol logo cedo de bola parada, onde treinamos esse tipo de lance, que iria acontecer. Acho que esse gol deu tranquilidade ao Atlético-MG para que ele continuasse fazendo o seu jogo de muita velocidade, com três homens de mobilidade na frente. E nós não conseguimos melhorar o nosso poder de marcação durante o primeiro tempo. Sofremos o segundo gol no momento onde a gente estava começando a melhorar dentro da partida”, concluiu.

Apesar do primeiro tempo abaixo, o Sport conseguiu melhorar na segunda etapa, especialmente nos primeiros 15 minutos, quando passou a incomodar mais o Atlético-MG. No entanto, a falta de efetividade do time e os espaços na defesa contribuíram para o Rubro-negro sofrer o teceiro gol.

“Pelas substituições de colocar a equipe mais à frente, tentando buscar a recuperação dentro do jogo, nós acabamos, lógico, ficando mais expostos. Também proporcionamos ao adversário alguns contra-ataques perigosos e foi isso a leitura do jogo. O Atlético-MG foi muito eficiente quando teve as suas oportunidades. Nós melhoramos no segundo tempo, mas não tivemos a mesma eficiência nas oportunidades que tivemos”, avaliou.

Esquema tático

O Sport iniciou a partida de um jeito diferente de como estava habituado a jogar, optando por uma dobra de laterais na esquerda. Começaram a partida no setor Luan Cândido e Igor Cariús.

Daniel Paulista justificou a escolha por causa do segundo tempo contra o Cruzeiro, no último domingo (12), quando também aconteceu a dobra na lateral esquerda. Segundo ele, a equipe apresentou um bom desempenho contra a Raposa com esse esquema tático.

“Nós entramos basicamente com a mesma equipe que iniciou o segundo tempo contra o Cruzeiro, onde fizemos uma uma boa apresentação e acho que casava muito bem com o estilo de jogo até do próprio Atlético-MG, que vinha jogando também de uma forma que nós teríamos condição de fazer um jogo bem equilibrado. Mas, infelizmente, dentro do jogo, as coisas não saíram como nós esperávamos”, afirmou.

Próximo jogo

O Sport volta a campo agora somente na próxima quarta-feira (15). O Rubro-negro recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Para a partida, Daniel Paulista não poderá contar com Ramon e Rivera, que levaram o terceiro cartão amarelo contra o Galo e desfalcarão a equipe por suspensão. Apesar de preocupar, o treinador afirmou que procurará alternativas para o jogo.

"Claro que são duas perdas significativas [Ramon e Rivera], já que são dois jogadores que vinham muito bem, sendo pilares do nosso do nosso setor, principalmente o defensivo, mas vamos buscar a solução dentro do nosso elenco, já que será um jogo também muito importante, um clássico regional e um jogo dentro de casa, onde a gente tem que tentar trabalhar e tentar buscar a vitória para conseguir retomar a sequência de resultados positivos", afirmou.



