Daniel Pereira mira sequência no Santa Cruz após voltar contra o Sampaio

Recuperado de uma lesão muscular, Daniel Pereira voltou ao time do Santa Cruz no último domingo (5). Na vitória sobre o Sampaio Corrêa, o volante atuou durante os 90 minutos da vitória por 3x1 sobre os maranhenses. Sua última aparição havia sido no empate sem gols com o Petrolina, no início de fevereiro.

O cabeça de área falou sobre as dificuldades de aguentar jogar uma partida completa após o tempo parado. "É um pouco difícil (voltar) depois de um longo período parado. Senti a perna inchar mais rápido, faltava fôlego. Mas é um processo que temos que passar. Uma hora temos que entrar, e conforme vamos treinando e jogando, a gente volta ao nível de costume", salientou.

Para a partida deste meio de semana, com o Ferroviário, fora de casa, pelo Nordestão, o técnico Ranielle Ribeiro disse que vai avaliar a possibiliade de poupar alguns jogadores. O intuito é ter o que há de melhor contra o Sport, pelo Estadual, competição onde o Santa precisa vencer para não correr riscos de ficar com o calendário enxuto em 2024.

Apesar da informação, Daniel se colocou à disposição para atuar. O objetivo do volante é readquirir o melhor de seu nível físico o quanto antes para ajudar o Santa no decorrer do ano. "Penso no próximo jogo. Estou pensando no Ferroviário, mas é claro que, para mim, se ele optar por mim, vai ser melhor. É importante ter sequência. Independente do que ele optar, vou estar à disposição", enfatizou.

