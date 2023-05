A- A+

SANTA CRUZ Daniel Pereira tem lesão confirmada e vira desfalque do Santa na estreia da série D O atleta vem de uma série de lesões, dessa vez de grau dois na coxa direita, deixando o atleta de fora do jogo contra o Iguatu

Na tarde da última quinta-feira (4), o departamento médico do Santa Cruz, em nome do médico João Paulo Lafayette, afirmou que o volante Daniel Pereira teve lesão confirmada na coxa direita. Segundo João, o atleta deve passar cerca de sete a 10 dias no DM.

Daniel teve uma lesão grau dois na posterior da coxa direita, uma lesão de baixo risco, mas que tira o atleta da estreia do clube Coral na série D, contra o Iguatu na próxima segunda-feira (8), às 20h.

Desde o início da temporada o volante conviveu com esse tipo de lesão muscular - que, segundo o médico do clube, é em decorrência da idade do jogador de 33 anos - e ficou de fora de todos os momentos decisivos do Tricolor na temporada. As eliminações do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

PIPICO

De fora dos últimos jogos preparativos do Santa na inter-temporada, Pipico deve voltar ao time para a estreia na competição nacional. O atleta está na fase de transição do departamento médico ao campo, e a expectativa é de que no sábado (6) ele trabalhe com bola. Estando apto, o camisa 9 deve ser escalado normalmente.

Veja também

Flamengo Ministério dos Direitos Humanos quer levar a imagem de Stuart Angel de volta ao Flamengo