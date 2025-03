A- A+

Luto Morre Daniel Sabbá, lenda do surfe e ex-ator e apresentador de TV Morte foi confirmada por familiares nas redes sociais de Sabbá

Morreu, na manhã desta sexta-feira (21), o surfista e apresentador Daniel Sabbá, aos 70 anos. Ele enfrentava complicações em decorrência de um câncer no nariz e também conviva com sequelas por conta de um acidente de moto que sofreu em 2021.

A morte foi confirmada por familiares nas redes sociais de Sabbá.

"É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabba. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor", diz a nota.

Nota sobre a morte de Daniel Sabbá. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Daniel Sabbá

Sabbá é de uma geração de surfistas do Rio que inclui nomes como Rico de Souza e Ricardo Bocão. Ele também é reconhecido como um dos pioneiros do voo livre no Brasil. Teve uma breve carreira de ator, participando de novelas como "Pecado capital" e "Paraíso tropical".

Nos anos 2000, apresentou na CNT o programa "Sabba Show", que trazia entrevistas e variedades nas noites de sábado.

Em 2002, o nome de Sabbá ganhou projeção por um fato inusitado. Enciumado com a participação de sua então esposa, a atriz e guitarrista Syang, no programa "Casa dos Artistas", ele foi ao SBT e exigiu encontrar com ela durante o confinamento. A emissora atendeu o pedido e os dois tiveram uma conversa na despensa da casa onde o reality acontecia.

Depois, Sabbá fez um apelo ao público para que ela permanecesse no programa. "Ela merece essa chance de mostrar quem ela é realmente. Uma grande atriz e uma grande guitarrista", afirmou à época.

Daniel Sabbá morre aos 70 anos. Foto: Reprodução/Redes sociais.

'Folclore', 'lenda', 'adolescentão eterno'

Famosos como Lucio Mauro Filho, Evandro Mesquita e Sergio Mallandro fizeram homenagens a Sabbá nas redes sociais.

"Hoje me despeço de um grande amigo, um cara divertido que arrancava o sorriso de qualquer um, uma lenda, um folclore do Rio de Janeiro, o famoso Daniel Sabbá, mais conhecido como Sabbá Show", escreveu Mallandro.

Lucio Mauro Filho destacou a "dura batalha pela vida" de Sabbá nos últimos anos. "O guerreiro Daniel Sabbá serenou, depois de dura batalha pela vida. Que bom que deu tempo dele saber o quanto foi querido por todos! Meus sentimentos a João Paulo, filho e fiel escudeiro, toda a família, amigos e admiradores desta lenda carioca! Dropa nesse tubo que leva a eternidade meu querido! Que todas os mestres te recebam num grande luau!", afirmou.

"Sabbazinho descansou", lamentou Mesquita. "A gargalhada mais estrondosa do litoral! Guerreiro demais! Lutou até a última onda… Até a última gota! Um vulcão como uma rolha de champanhe. Divertido, exagerado, fiel amigo de muitos amigos. Apaixonado pela vida. Adolescentão eterno!", descreveu o líder da Blitz.

