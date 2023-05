Daniele Hypolito: ex-atleta é diagnosticada com pansinusite; conheça a doença

A- A+

Desde o começo do ano, a ex-ginasta Daniele Hypolito publica imagens e vídeos de dentro do hospital. Nos últimos meses foram quatro internações no total. Os sintomas eram os mesmos, febre, vômito e muita dor de cabeça na parte frontal. Depois de uma série de exames, a atleta foi diagnostica com pansinusite, uma sinusite crônica, mais forte, que afeta todos os seios paranasais da face, que são as cavidades nasais localizadas ao redor do nariz.



A pansinusite pode ser causada por vários fatores, incluindo infecções bacterianas ou virais, alergias e desvios do septo nasal. Outros fatores de risco incluem a fumaça de cigarro, mudanças climáticas e desvios na anatomia nasal.

Segundo o médico que está cuidando de Hypolito, Júlio Ramos, ela teve uma infecção urinária que acabou se instalando no rim e abaixando a imunidade da ex-ginasta, o que provocou a multiplicação da bactéria e consequentemente a sinusite crônica.

"Às vezes a pessoa vai sentindo dor na parte frontal e não faz nada e deixa. E vai se formando essa sinusite crônica. Quando cai nossa imunidade, ela se aproveita disso. A preocupação da pansinusite é ela ir para cima, e ter uma meningite. Era minha preocupação em relação a Dani" revela o médico.

Tratamento

Hypolito sofreu queda de pressão, taquicardia e começou a se sentir muito mal antes de ser internada e levada para uma unidade intensiva para a equipe médica ter um controle maior da situação.

Ela chegou a receber antibiótico na veia por 15 dias, porém, as secreções continuam a tomar mais de 60% dos seios paranasais e os médicos acreditam que a cirurgia é a melhor opção no caso da ex-ginasta.

"Era esperado de 20% a 30% de congestionamento nasal, mas não tem como a gente liberar um paciente com 65% de secreção. Precisamos fazer uma outra abordagem para limpar e ajudar o antibiótico a penetrar. A gente tenta evitar a cirurgia ao máximo, porém, acredito que essa será a solução para tirar a secreção" afirma Ramos.

Sinusite X pansinusite

A diferença entre a sinusite e a pansinusite reside na extensão e localização da inflamação. A sinusite afeta apenas um ou alguns seios paranasais, enquanto a pansinusite afeta todos os seios paranasais. Além disso, a pansinusite pode ser mais intensa e prolongada

