Danillo Quadrada representa Pernambuco em evento nacional de MMA, nesta quinta-feira (7)

Na noite desta quinta-feira (7), o pernambucano Danillo Quadrada, de 29 anos, sobe ao cage do evento Victorious Fighting, no Centro de Formação Olímpica de Fortaleza. O atleta fará a luta principal da noite, onde enfrentará o cearense Júnior Melo na categoria dos Leves (até 70kg) prometendo um combate equilibrado.

Com um recorde impressionante de nove vitórias em dez lutas, Quadrada, atualmente no "EDS Squad" do Recife, é orientado pelo técnico Diego Veiga. Sua jornada é marcada por dedicação e sacrifício, deixando o emprego público em busca do sonho de ser campeão mundial no MMA.

"Minha história não é apenas sobre vitórias no octógono; é uma saga de dedicação, sacrificando a segurança e a proximidade familiar para perseguir meu sonho de ser um campeão mundial no MMA." confessou Quadrada

Aos interessados, o evento contará com transmissão ao vivo pelo seu canal no YouTube, de forma totalmente gratuita.

