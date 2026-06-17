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futebol Danilo cita nova função de laterais e diz que outro "Cafu ou Roberto Carlos" será difícil encontrar Jogador explicou que não poderá atuar com a mesma ofensividade presente em nomes do passado na posição, mas que pode compensar com outras qualidades

Desde a Copa do Mundo de 2022, o Brasil passou a ver a Seleção atuando com laterais de característica menos ofensiva do que no passado. E, de acordo com o lateral-direito Danilo, a tendência é que “novos Cafu e Roberto Carlos” não apareçam por conta de novas exigências que os atletas da posição passaram a ter.





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“Se você busca jogadores como Cafu ou Roberto Carlos, que construíram a história dessa camisa, com o torcedor se sentindo feliz e apaixonado, eu acho difícil encontrar”, iniciou. “Mas a partir do momento que entendermos que as funções dos laterais mudaram, com eles jogando muitas vezes com zagueiros por ali, vai perceber que os atletas jogam sempre na pressão do adversário e vez ou outra chegam ao ataque”, completou.

Danilo citou alguns atletas da posição que se encaixam nessa nova dinâmica tática exigida para os laterais. “Wesley é um jogador que ataca por dentro também, vindo na construção. Dodô, da Fiorentina, também é interessante nesse sentido, além do próprio Vanderson, que tem um entendimento de jogo importante. É impossível comparar com monstros sagrados que fizeram história jogando em um futebol que permitia aos laterais atacar dessa maneira. Se for fazer isso, realmente não vai encontrar”, declarou.

Cotado para substituir Ibañez no jogo contra o Haiti, sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, Danilo explicou como pode ajudar a Seleção na posição.

“Desde o tempo do Manchester City, eu sempre disse que se precisarem de um lateral para fazer o corredor todo, dando profundidade a todo o tempo, eu não serviria. Mas se precisar de um jogador para encurtar distâncias e dar apoio para dar amplitude, sendo equilibrador para o time, eu sirvo bastante. O treinador precisa montar uma estratégia e o mister está atento a isso, tanto que no segundo tempo contra Marrocos a gente variou e pude me arriscar no ataque como nos velhos tempos”, apontou.

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