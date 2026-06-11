Danilo diz viver melhor momento mental da carreira e destaca 'aura' de Ancelotti na seleção

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Cotado para iniciar entre os titulares após o corte de Wesley, Danilo afirmou que chega à Copa do Mundo de 2026 em uma fase de maturidade que considera especial na carreira. Prestes a disputar seu terceiro Mundial, o lateral destacou a evolução adquirida ao longo dos anos e acredita estar preparado para ajudar a seleção brasileira em qualquer função dentro do grupo.



"Chego no melhor momento mental possível para colaborar para a posição", afirmou o jogador em entrevista ao GE.



Danilo revelou que, no início da trajetória na seleção, imaginava disputar as Copas de 2014, 2018 e 2022, período que considerava o auge físico de sua carreira. A presença no Mundial de 2026, no entanto, trouxe uma nova perspectiva sobre sua importância dentro da equipe.



"Foi uma jornada maravilhosa. Poder participar desta terceira me faz pensar o quanto o tempo é importante na vida. O tempo te faz analisar melhor as situações, ver como você poderia ter gerido tal situação, ter sido importante para o grupo em situação específica", disse.





O defensor também abordou os questionamentos sobre sua convocação e afirmou compreender as críticas. Segundo ele, o futebol moderno exige uma visão mais ampla do que a simples distinção entre titulares e reservas.



"Cabe a mim trabalhar, demonstrar importância, responder em campo e tentar ganhar. Quando se ganha, todas as dúvidas e contestações são sanadas. Eu entendo com muita tranquilidade. Talvez se eu estivesse do outro lado, sem entender todos os aspectos, pensaria a mesma coisa", declarou.



Danilo ainda destacou a confiança do elenco no trabalho de Carlo Ancelotti. Para o lateral, a trajetória vitoriosa do treinador italiano é um fator que fortalece a crença da equipe em uma campanha de destaque no torneio.



"Temos um treinador que está habituado a vencer. Algumas coisas no futebol não se explica. O Mister é super vitorioso, são vivências, e ele tem aura. Isso está do nosso lado agora e é importante", completou.



A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A equipe comandada por Ancelotti estreia neste sábado diante dos marroquinos.

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