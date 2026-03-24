Danilo, do Botafogo, reencontra Davide Ancelotti na seleção brasileira: "Aprendi bastante"
Jogador é convocado pela primeira vez pelo pai de seu ex-técnico, Carlo Ancelotti
Destaque do Botafogo com seis gols no ano, Danilo foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Em preparação para os amistosos contra França e Croácia, o volante reencontrou, em Orlando, um velho conhecido: Davide Ancelotti, ex-treinador do alvinegro e que agora atua como auxiliar do pai na Amarelinha. O jogador celebrou a oportunidade de trabalhar com a dupla e elogiou o período em que esteve com o filho do técnico no clube carioca no ano passado.
— Fico feliz de ter trabalhado primeiro com o filho e sei que vou aprender ainda mais com o pai. Pelos jogos da Seleção que assisti, eles têm o mesmo perfil. Estive alguns meses com o Davide Ancelotti e aprendi bastante. Estou muito feliz em poder trabalhar com os dois — disse o jogador em entrevista à CBF TV.
Leia também
• Parças de Neymar cantam para Ancelotti: "Se não chamar, a casa vai cair e o bicho vai pegar"
• Ancelotti diz que restam apenas "quatro vagas" na seleção brasileira e admite carências
• Vídeo mostra reação de Neymar após não ser convocado para seleção brasileira: "Pô, Ancelotti. E eu?"
A primeira convocação de Danilo para a seleção brasileira foi em 2022, quando tinha 21 anos e ainda jogava no Palmeiras. Depois, foi para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e voltou ao futebol brasileiro para reforçar o Botafogo no ano passado. Agora mais experiente, o volante se vê melhor preparado para defender o Brasil.
— No Palmeiras, eu era mais novo e estava começando a criar um nome no futebol brasileiro e uma história linda no Palmeiras. Agora estou mais cascudo, mais experiente. Fui para fora (do Brasil), joguei no Nottingham Forest, da Premier League, e voltei para o Botafogo. Vivo uma grande fase também no Glorioso. Acho que estou mais preparado nesta (convocação) do que quando vim pelo Palmeiras.
Danilo é um dos nove estreantes sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Além dele, foram chamados pela primeira vez pelo italiano: Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray-TUR), Bremer (Juventus-ITA), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth) e Kaiki (Cruzeiro).