FUTEBOL Danilo, do Flamengo, faz alerta sobre saúde mental e conta como Guardiola "mudou" sua vida Atleta disse em entrevista que precisou buscar ajuda de psicólogo esportivo durante passagem pelo Real Madrid e que sofreu 'lavagem cerebral, de uma maneira boa' quando atuou pelo Manchester City

O lateral Danilo, do Flamengo, abriu o jogo sobre os problemas de saúde mental que enfrentou durante a passagem pelo Real Madrid e exaltou o treinador Pep Guardiola, do Manchester City, como alguém que "mudou" a sua vida. O atleta chegou a Madri em 2015 para substituir Dani Carvajal, mas não emplacou boa sequência de jogos e se transferiu dois anos depois para o time da Premier League.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Danilo disse ter ficado com a saúde mental abalada por não corresponder ao investimento milionário do Real Madrid na sua contratação. Ele disse ter recebido a recomendação de um nome de psicólogo de Lucas Silva, outro jogador com passagem discreta pela merengue. Hoje, o lateral defende que os clubes auxiliassem mais os atletas nesse aspecto.





— Sofri muito a ponto de procurar ajuda psicológica. Houve momentos em que parecia que eu não lembrava como jogar futebol. As críticas estavam me machucando muito. Eu era um completo refém das críticas, das redes sociais, de tudo. Foi quando comecei a trabalhar com um psicólogo esportivo — destacou ao Guardian. — Vou ser bem direto: os clubes só farão algo quando perceberem o prejuízo financeiro que estão sofrendo.

Danilo refletiu sobre a quantidade de jovens estrelas das categorias de base que não despontam no futebol profissional "por causa dessa avalanche de críticas".

— Quando você chega lá, tem muito dinheiro, mulheres e fama. Mas como lidar com isso? Todos nós conhecemos alguém que perdeu o rumo no futebol. Quando os clubes perceberem quantos jogadores estão perdendo por problemas emocionais e psicológicos, eles pensarão duas vezes e começarão a investir porque isso é valor técnico e financeiro para o time. E isso é ruim porque eles não se importam com o ser humano. Precisamos humanizar mais o futebol — ressaltou.

O jogador do Flamengo também analisou a influência das redes sociais no início de sua carreira no futebol.

— Quando eu jogava no Porto, por exemplo, eu vinha ao Brasil uma vez por ano. Eu comprei um carro, um Camaro, que custava 500 mil reais. Bom, o carro estava em Bicas [pequena cidade onde nasceu]. O que eu ia fazer com um Camaro em Bicas? Há muita pressão social para ter um carro legal porque você é um jogador de futebol e tudo mais. Mas isso é algo que eu olho para mim mesmo de 10 anos atrás e digo: ‘Sério? Você está brincando, certo? — recordou.

Na entrevista ao Guardian, Danilo elogiou o trabalho de Pep Guardiola. Disse que sua vida teria sido "mais fácil" no futebol caso tivesse conhecido o treinador mais cedo e explicou o que diferencia o catalão dos demais: fazer os atletas pensarem o esporte, entenderem os espaços do campo e viverem "emocionalmente" as partidas.

— Pep Guardiola educa seus jogadores. Essa é a coisa mais importante sobre seu trabalho — destacou o lateral. — Eu fui submetido a uma lavagem cerebral por Guardiola, mas de uma maneira boa. Foi como se eu estivesse na universidade. O que eu experimentei com ele me permitiu elevar meu nível e mantê-lo até hoje. Não é que eu fosse um idiota antes de chegar ao Manchester City, mas percebi que jogava futebol de uma maneira completamente errada.

Com lesão na coxa direita, Danilo está sendo preparado para retornar aos gramados na estreia do Flamengo no Brasileirão, contra o Internacional, no dia 28 de março. O zagueiro havia sido convocado para a seleção brasileira, mas foi cortado devido ao problema muscular.

Torcedor de coração do Flamengo, Danilo realizou um sonho pessoal e da família ao se transferir para o rubro-negro. Ex-Juventus, o defensor tinha contrato com a equipe italiana até junho, mas chegou a um acordo com o clube para rescindir o vínculo, uma vez que não seria utilizado pelo então técnico Thiago Motta.

