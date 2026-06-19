Copa do Mundo: Ancelotti coloca Danilo e Matheus Cunha entre os titulares para o jogo contra o Haiti
Lateral ganhou a vaga de Ibañez no sistema defensivo, enquanto o atacante ficou no lugar de Igor Thiago
O técnico Carlo Ancelotti fez modificações na escalação do Brasil para o jogo contra o Haiti, nesta sexta-feira, às 21h30, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.
O italiano sacou Ibañez para a entrada de Danilo na lateral direita. No meio-campo, manteve o trio com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.
Na parte ofensiva, Igor Thiago foi para o banco de reservas e Matheus Cunha começará jogando ao lado de Vinícius Júnior e Raphinha.
Neymar, ainda recuperando-se de um problema na panturrilha, não enfrenta o Haiti. A expectativa é que o atleta consiga ficar à disposição a partir do mata-mata do Mundial.
BRASIL DEFINIDO!— brasil (@CBF_Futebol) June 19, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.
TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports
️ Estádio da Filadélfia… pic.twitter.com/qKQRuuCAUo