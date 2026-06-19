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Leia o Jornalsexta19/06/2026
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SELEÇÃO BRASILEIRA

Copa do Mundo: Ancelotti coloca Danilo e Matheus Cunha entre os titulares para o jogo contra o Haiti

Lateral ganhou a vaga de Ibañez no sistema defensivo, enquanto o atacante ficou no lugar de Igor Thiago

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção BrasileiraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti fez modificações na escalação do Brasil para o jogo contra o Haiti, nesta sexta-feira, às 21h30, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

O italiano sacou Ibañez para a entrada de Danilo na lateral direita. No meio-campo, manteve o trio com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.

Na parte ofensiva, Igor Thiago foi para o banco de reservas e Matheus Cunha começará jogando ao lado de Vinícius Júnior e Raphinha. 

Neymar, ainda recuperando-se de um problema na panturrilha, não enfrenta o Haiti. A expectativa é que o atleta consiga ficar à disposição a partir do mata-mata do Mundial.

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