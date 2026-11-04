Qua, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Seleção Brasileira

Danilo tem lesão detectada e é cortado da Seleção Brasileira

CBF afirma que Ancelotti não convocará um substituto

Reportar Erro
Danilo durante amistoso contra a AustráliaDanilo durante amistoso contra a Austrália - Foto: Patrick Hamilton / AFP

O volante Danilo do Botafogo foi cortado da Seleção Brasileira, dos amistosos contra Japão e Singapura, agendados para a Data Fifa deste mês. 

O jogador teve detectada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não será convocado um jogador por Carlo Ancelotti para substituí-lo. 

Leia também

• Carlo Ancelotti convoca seleção com jovem do Corinthians e mais quatro estreantes

• Seleção brasileira: líderes da nova geração de Ancelotti esquentam banco em seus clubes

As duas partidas do Brasil nesta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
 
O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 7h15 de Brasília. A segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 7h.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter