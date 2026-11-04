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Seleção Brasileira Danilo tem lesão detectada e é cortado da Seleção Brasileira CBF afirma que Ancelotti não convocará um substituto

O volante Danilo do Botafogo foi cortado da Seleção Brasileira, dos amistosos contra Japão e Singapura, agendados para a Data Fifa deste mês.

O jogador teve detectada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não será convocado um jogador por Carlo Ancelotti para substituí-lo.

As duas partidas do Brasil nesta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.



O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 7h15 de Brasília. A segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 7h.

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