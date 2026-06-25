'Danilo teve personalidade, fez uma jogo muito bom e até chiou com o Neymar', diz Paulo Sérgio
O ex-atacante Paulo Sérgio, campeão do mundo em 1994, destacou o futebol apresentado pelo experiente lateral-direito do Flamengo
O ex-atacante Paulo Sérgio, campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, aprovou a atuação do time de Carlo Ancelotti na última quarta-feira, 24. O Brasil conseguiu se impor e venceu a Escócia por 3 a 0, garantindo o primeiro lugar do Grupo C.
Paulo Sérgio destacou o futebol apresentado pelo experiente Danilo. Para o ex-atacante, o lateral teve ótimo desempenho ofensivo e defensivo, e ainda exerceu papel de liderança dentro de campo.
"Queria salientar um jogador em especial. Sei que ninguém vai falar muito dele, mas o Danilo, para mim, fez uma partida muito boa, taticamente, tecnicamente. O Danilo, que todos esperavam que não iria passar do meio-campo, foi um Danilo que apoiou, que chegou", elogiou Paulo Sérgio durante a live "Seleção Estadão" desta quinta-feira.
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"Foi um Danilo com personalidade, chiando com os jogadores. Teve um lance que o Neymar perdeu a bola e ele fez a falta. Ele poderia ter tomado o segundo cartão e chiou com o Neymar", comentou.
Paulo Sérgio ainda gostou da atitude do time brasileiro diante dos escoceses e afirmou que a equipe de Carlo Ancelotti tem um padrão tático mais definido.
"É essa a seleção brasileira que nós queremos ver. Uma seleção brasileira que conversa, fala e aparece nos momentos táticos de uma forma diferente (...). Você começa a ver um esquema tático diferente nessa seleção, no qual parece que eles estão entendendo aquilo que o Ancelotti está pedindo", complementou.