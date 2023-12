A- A+

Futebol Danrlei e Evandro elogiam início de trabalho de Allan Aal no Náutico Dupla chegou para aumentar o leque de opções ofensivas do treinador para a temporada 2024

Com pouco mais de uma semana de trabalho desde o início da reapresentação do elenco, os jogadores do Náutico vão aos poucos conhecendo a metodologia do técnico Allan Aal. Para alguns, como o atacante Evandro, o momento é de reencontro, já que foi comandado no passado pelo profissional. Para outros, como o centroavante Danrlei, um novo aprendizado. Em comum, o desejo de fazer a parceria colher frutos no Timbu.

"Sou suspeito para falar dele. Trabalhei com ele na base do Coritiba, desde o sub-17 até sub-20. É um cara intenso, que gosta de fechar com o elenco, cobrando. Tem muito a crescer também e torço para que ele faça mais um grande trabalho aqui", afirmou Evandro. "É um cara que procura o melhor para todos. Creio que pode colher bons frutos aqui", declarou Danrlei.

Apresentados nesta terça (19), a dupla, que chegou para aumentar o leque de opções ofensivas do técnico, destacou as principais características que podem ajudar o Náutico na sequência da temporada.

"Jogo pelas beiradas. Sou rápido, procuro fazer combinações, mas também faço a função de centroavante. Cheguei junto com todos no início e é diferente pegar um elenco formado. Já trabalhei com o professor Allan e até comentei com os jogadores que o entrosamento está rápido. Brinquei que parecia que a gente já jogava junto há um ano", contou Evandro.

"Meu estilo de jogo é bem centralizado, procurando buscar bastante jogada aérea e pelo chão. Vim para somar com o Náutico, fazer um grande trabalho e ajudar os companheiros a conseguir o acesso à Série B", pontuou Danrlei.

Para o ataque, além de Evandro e Danrlei, o Náutico conta com Kayon, Kauan, Ray Vanegas, Fernandinho, Marcos Júnior, Júlio César e Leandro Barcia - esse último só integra o elenco a partir de 2 de janeiro.

