campeonato inglês Darwin Núñez dá vitória ao Liverpool sobre o Forest no Inglês Com esta vitória, os 'Reds' somam 63 pontos e seguem na liderança do campeonato

O Liverpool, líder do Campeonato Inglês, venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 neste sábado (2), pela 27ª rodada, graças a um gol nos acréscimos do atacante uruguaio Darwin Núñez (90'+9).

Com esta vitória, os 'Reds' somam 63 pontos, quatro a mais que o Manchester City (2º), que visitará Anfield no próximo fim de semana. Antes, o time do técnico Pep Guardiola con o clássico contra o Manchester United no domingo.

Jogando fora de casa contra o Forest, o Liverpool esteve longe de mostra seu melhor futebol, num jogo em que as equipes pouco criaram e só foi decidido com um gol de cabeça de Núñez, de volta à equipe depois de três jogos fora por lesão.

"Todo mundo viu como o jogo foi difícil hoje", disse o técnico dos 'Reds', Jürgen Klopp, que não pôde contar com vários jogadores importantes devido a problemas físicos (Alisson, Alexander-Arnold, Gravenberch, Jota, Salah...)

Também neste sábado, o Tottenham venceu o Crystal Palace por 3 a 1, de virada, em Londres. Os 'Spurs' marcaram com Timo Werner (77'), Christian Romero (80') e Son Heung-min (88'), depois de Eberechi Eze abrir o placar para o Palace (59').

Por sua vez, o Aston Villa se manteve na zona de classificação da Champions ao derrotar o lanterna Luton Town fora de casa por 3 a 2.

Em outros jogos do dia, o Newcastle derrotou o Wolverhampton por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Fulham sobre o Brighton, enquanto o West Ham bateu o Everton em Goodison Park por 3 a 1 e o Chelsea empatou fora de casa com o Brentford em 2 a 2.

